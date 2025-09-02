ETV Bharat / state

ഉപവസിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ഭട്ടതിരിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ തേജ്വസിയായ ബാലന്‍, ഐതിഹ്യം ഓര്‍മിപ്പിച്ച് തിരുവോണത്തോണി യാത്ര തുടങ്ങി - THIRUVONATHONI TO ARANMULA TEMPLE

കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തിരുവോണത്തോണി തെളിക്കുന്നത് കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ മങ്ങാട്ട് ഇല്ലത്തെ എം.എൻ അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ്.

ARANMULA PARDHASARADHI TEMPLE ONAM CELEBRATION 2025 ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം KOTTAYAM
THIRUVONATHONI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 10:10 PM IST

2 Min Read

കോട്ടയം: നാകൂറു പാട്ടിൻ്റെ പെരുമയേറുന്ന ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഓണ വിഭവങ്ങളുമായുള്ള തിരുവോണത്തോണി പുറപ്പെട്ടു. കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തിരുവോണത്തോണി ഇത്തവണവയും നയിക്കുന്നത് കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ മങ്ങാട്ട് ഇല്ലത്തെ എം.എൻ അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ്.

മങ്ങാട്ടില്ലക്കാർക്ക് പാരമ്പര്യ വഴിയിൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ അവകാശം. കുമാരനല്ലൂരിൽ നിന്ന് അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കാട്ടൂർ കടവിൽ വരെ എത്തുന്നതു ചുരുളൻ വള്ളത്തിലാണ്. പിന്നീട് അവിടെനിന്നു തിരുവോണത്തോണിയിലാണു യാത്ര. കാട്ടൂരിൽനി ന്നു 18 കരക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾകൂടി തോണിയിൽ ഉണ്ടാകും. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അനൂപ് ഭട്ടതിരി തോണിയാത്ര നടത്തുന്നത്.

ARANMULA PARDHASARADHI TEMPLE ONAM CELEBRATION 2025 ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം KOTTAYAM
മങ്ങാട്ട് ഇല്ലത്തെ എം.എൻ അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരി (ETV Bharat)
അനുപ് ഭട്ടതിരിയുടെ പിതാവ് നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ് കാലങ്ങളായി തോണി യാത്ര നടത്തിയിരുന്നത്. നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലശേഷം സഹോദരൻ രവീന്ദ്ര ഭട്ടതിരി ചടങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു.കഴിഞ്ഞ തവണ രവീന്ദ്ര ഭട്ടതിരി അസുഖ ബാധിതനായതിനെ തുടർന്ന് അനൂപ് ഭട്ടതിരിയാണ് ആചാരം നടത്തുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാവിലെ കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ ഇല്ലത്തെ പൂജയ്ക്കും ശേഷമാണ് ഭട്ടതിരി യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇല്ലത്ത് നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കരക്കാർ ചേർന്നുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻെ അകമ്പടിയിലാണ് ഭട്ടതിരി കടവിൽ എത്തുന്നത് നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് കടവിൽ നിന്ന് ഭട്ടതിരി ചുരുളൻ വള്ളത്തിൽ കയറും.

അകമ്പടിയായി രണ്ടു തുഴക്കാർ ഉണ്ടാകും. മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കൈവഴിയിലൂടെയാണ് ആദ്യ പാദയാത്ര.
സെപ്റ്റംബർ 5ന് തിരുവോണ നാളിൽ പുലർച്ചെ ആറന്മുള മധു കടവിൽ തോണിയെത്തും. തിരു വോണത്തോണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾകൂടി ചേർത്താണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണസദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്താഴപ്പൂജ വരെ ഭട്ടതിരിയുടെ കാർമികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് കെടാവിളക്കിൽ എണ്ണ പകർന്ന് കാണിക്ക സമർപ്പിച്ച് റോഡ് മാർഗം ഭട്ടതിരി മടങ്ങും . മൂന്ന് പ്രധാന നദികളും ചെറുതോടുകളും വേമ്പനാട്ടു കായലും 3 പ്രധാന നദികളും താണ്ടിയാണ് യാത്ര.

ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ

വർഷങ്ങൾ മുൻപ് കാട്ടൂരില്ലക്കാർ ആറന്മുളയ്ക്കു കിഴക്കുള്ള കാട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു താമസം.
ഇല്ലത്തെ ഭട്ടതിരി എല്ലാ തിരുവോണനാളിലും വിഷ്ണുപൂജയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനു കാൽകഴുകിച്ചൂട്ട് നടത്തിവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഒരുവർഷം ഊണുകഴിക്കാനായി ആരും എത്തിയില്ല. വർഷങ്ങളായുള്ള തന്‍റെ വ്രതം മുടങ്ങുന്നതിൽ ദു:ഖിതനായ ഭട്ടതിരി ആറന്മുളഭഗവാനെ പ്രാർഥിച്ച് ഓണനാളിൽ ഉപവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അറന്മുളയപ്പന് ഓണ വിഭവങ്ങളുമായി പുറപ്പെടുന്നത് (ETV Bharat)

അപ്പോൾ തേജസ്വിയായ ഒരു ബാലൻ ഭട്ടതിരിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാനെത്തി. അന്ന് കാൽ കഴുകിച്ചൂട്ട് നടന്നതിനുശേഷം ബാലൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇനിയുള്ള കാലം ഓണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആറന്മുളയിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞാണ് പോയത്.

സാക്ഷാൻ ആറന്മുളഭഗവാൻ ആയിരുന്നു ബാലൻ്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ഭട്ടതിരിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. പിറ്റേവർഷംമുതൽ ഭട്ടതിരി ഓണസദ്യയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഒരു തോണിയിൽ നിറച്ച് ഉത്രാടനാളിൽ കാട്ടൂരിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് തിരുവോണപ്പുലർച്ചയിൽ ആറന്മുള ക്ഷേത്രക്കടവിൽ എത്തിച്ചുതുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻ തലമുറകളും ഈ ആചാരം ഭംഗിയായി നടത്തി കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് കാട്ടൂരില്ലക്കാർ കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറി. അതിനു ശേഷമാണ് ആചാരം തെറ്റിക്കാതെ ഇല്ലത്തെ കാരണ വർ ഓണവിഭവങ്ങളുമായി ഇവിടെ നിന്ന് തോണിയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഭട്ടതിരിയുടെ ഈ തോണി യാത്രയ്ക്ക് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആചാര അ നുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനമാണുള്ളത്.

ALSO READ: തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ നൈർമല്യവും ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന പൂക്കുട്ടകളും; പഴമയുടെ പൊലിമയിൽ ഇഷ്‌ടിക ബസാറിൻ്റെ ഓണാഘോഷം

കോട്ടയം: നാകൂറു പാട്ടിൻ്റെ പെരുമയേറുന്ന ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഓണ വിഭവങ്ങളുമായുള്ള തിരുവോണത്തോണി പുറപ്പെട്ടു. കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന തിരുവോണത്തോണി ഇത്തവണവയും നയിക്കുന്നത് കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ മങ്ങാട്ട് ഇല്ലത്തെ എം.എൻ അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ്.

മങ്ങാട്ടില്ലക്കാർക്ക് പാരമ്പര്യ വഴിയിൽ കിട്ടിയതാണ് ഈ അവകാശം. കുമാരനല്ലൂരിൽ നിന്ന് അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കാട്ടൂർ കടവിൽ വരെ എത്തുന്നതു ചുരുളൻ വള്ളത്തിലാണ്. പിന്നീട് അവിടെനിന്നു തിരുവോണത്തോണിയിലാണു യാത്ര. കാട്ടൂരിൽനി ന്നു 18 കരക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾകൂടി തോണിയിൽ ഉണ്ടാകും. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് അനൂപ് ഭട്ടതിരി തോണിയാത്ര നടത്തുന്നത്.

ARANMULA PARDHASARADHI TEMPLE ONAM CELEBRATION 2025 ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം KOTTAYAM
മങ്ങാട്ട് ഇല്ലത്തെ എം.എൻ അനൂപ് നാരായണ ഭട്ടതിരി (ETV Bharat)
അനുപ് ഭട്ടതിരിയുടെ പിതാവ് നാരായണ ഭട്ടതിരിയാണ് കാലങ്ങളായി തോണി യാത്ര നടത്തിയിരുന്നത്. നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലശേഷം സഹോദരൻ രവീന്ദ്ര ഭട്ടതിരി ചടങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു.കഴിഞ്ഞ തവണ രവീന്ദ്ര ഭട്ടതിരി അസുഖ ബാധിതനായതിനെ തുടർന്ന് അനൂപ് ഭട്ടതിരിയാണ് ആചാരം നടത്തുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാവിലെ കുമാരനല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ ഇല്ലത്തെ പൂജയ്ക്കും ശേഷമാണ് ഭട്ടതിരി യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇല്ലത്ത് നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കരക്കാർ ചേർന്നുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻെ അകമ്പടിയിലാണ് ഭട്ടതിരി കടവിൽ എത്തുന്നത് നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് കടവിൽ നിന്ന് ഭട്ടതിരി ചുരുളൻ വള്ളത്തിൽ കയറും.

അകമ്പടിയായി രണ്ടു തുഴക്കാർ ഉണ്ടാകും. മീനച്ചിലാറിൻ്റെ കൈവഴിയിലൂടെയാണ് ആദ്യ പാദയാത്ര.
സെപ്റ്റംബർ 5ന് തിരുവോണ നാളിൽ പുലർച്ചെ ആറന്മുള മധു കടവിൽ തോണിയെത്തും. തിരു വോണത്തോണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾകൂടി ചേർത്താണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണസദ്യ ഒരുക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്താഴപ്പൂജ വരെ ഭട്ടതിരിയുടെ കാർമികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് കെടാവിളക്കിൽ എണ്ണ പകർന്ന് കാണിക്ക സമർപ്പിച്ച് റോഡ് മാർഗം ഭട്ടതിരി മടങ്ങും . മൂന്ന് പ്രധാന നദികളും ചെറുതോടുകളും വേമ്പനാട്ടു കായലും 3 പ്രധാന നദികളും താണ്ടിയാണ് യാത്ര.

ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ

വർഷങ്ങൾ മുൻപ് കാട്ടൂരില്ലക്കാർ ആറന്മുളയ്ക്കു കിഴക്കുള്ള കാട്ടൂർ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു താമസം.
ഇല്ലത്തെ ഭട്ടതിരി എല്ലാ തിരുവോണനാളിലും വിഷ്ണുപൂജയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനു കാൽകഴുകിച്ചൂട്ട് നടത്തിവന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഒരുവർഷം ഊണുകഴിക്കാനായി ആരും എത്തിയില്ല. വർഷങ്ങളായുള്ള തന്‍റെ വ്രതം മുടങ്ങുന്നതിൽ ദു:ഖിതനായ ഭട്ടതിരി ആറന്മുളഭഗവാനെ പ്രാർഥിച്ച് ഓണനാളിൽ ഉപവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അറന്മുളയപ്പന് ഓണ വിഭവങ്ങളുമായി പുറപ്പെടുന്നത് (ETV Bharat)

അപ്പോൾ തേജസ്വിയായ ഒരു ബാലൻ ഭട്ടതിരിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാനെത്തി. അന്ന് കാൽ കഴുകിച്ചൂട്ട് നടന്നതിനുശേഷം ബാലൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇനിയുള്ള കാലം ഓണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആറന്മുളയിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞാണ് പോയത്.

സാക്ഷാൻ ആറന്മുളഭഗവാൻ ആയിരുന്നു ബാലൻ്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ഭട്ടതിരിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. പിറ്റേവർഷംമുതൽ ഭട്ടതിരി ഓണസദ്യയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഒരു തോണിയിൽ നിറച്ച് ഉത്രാടനാളിൽ കാട്ടൂരിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് തിരുവോണപ്പുലർച്ചയിൽ ആറന്മുള ക്ഷേത്രക്കടവിൽ എത്തിച്ചുതുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻ തലമുറകളും ഈ ആചാരം ഭംഗിയായി നടത്തി കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് കാട്ടൂരില്ലക്കാർ കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂരിലേക്ക് താമസം മാറി. അതിനു ശേഷമാണ് ആചാരം തെറ്റിക്കാതെ ഇല്ലത്തെ കാരണ വർ ഓണവിഭവങ്ങളുമായി ഇവിടെ നിന്ന് തോണിയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഭട്ടതിരിയുടെ ഈ തോണി യാത്രയ്ക്ക് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആചാര അ നുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനമാണുള്ളത്.

ALSO READ: തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ നൈർമല്യവും ഗൃഹാതുരത്വമുണര്‍ത്തുന്ന പൂക്കുട്ടകളും; പഴമയുടെ പൊലിമയിൽ ഇഷ്‌ടിക ബസാറിൻ്റെ ഓണാഘോഷം

For All Latest Updates

TAGGED:

ARANMULA PARDHASARADHI TEMPLEONAM CELEBRATION 2025ആറന്മുള ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രംKOTTAYAMTHIRUVONATHONI TO ARANMULA TEMPLE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.