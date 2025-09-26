തിരുവോണം ബംപർ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി വച്ചു; മഴയും ജിഎസ്ടിയും ടിക്കറ്റ് വിൽപനയെ ബാധിച്ചതായി പരാതി
ഒക്ടോബർ 4ലാണ് പുതിയ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി. ലോട്ടറി ഏജൻ്റുമാരുടെയും വിൽപനക്കാരുടെയും അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം.
Published : September 26, 2025 at 7:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴ ടിക്കറ്റ് വിൽപനയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഏജൻ്റുമാരുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചു നാളെ നടക്കാനിരുന്ന തിരുവോണം ബംപർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി. ഒക്ടോബർ 4-നാണ് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റിവച്ചത്. 25 കോടിയാണ് തിരുവോണം ബംപറിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
ജിഎസ്ടിയിലെ മാറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴയും കാരണം ടിക്കറ്റുകൾ പൂർണമായി വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ഏജൻ്റുമാരും വിൽപനക്കാരും ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ രാവിലെ മുതൽ പരാതി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരുകോടി വീതം 20 പേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 50 ലക്ഷം വീതം 20 പേർക്കും ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം വീതം 10 പരമ്പരകൾക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ട് ലക്ഷം വീതം 10 പരമ്പരകൾക്കുമുണ്ടാകും. 5000 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.
പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തെ തുടർന്ന് ലോട്ടറി വിൽപനയിൽ ഏജൻ്റുമാരുടെ കമ്മിഷൻ ശതമാനം കുറഞ്ഞതായാണ് വിൽപനക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനത്തുകയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. വാതുവയ്പിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ലോട്ടറി ഏജൻ്റുമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമ്മിഷൻ തുകയിൽ കുറവ് വന്നതെന്നും വിൽപനക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. പേപ്പർ ലോട്ടറിയായി മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് വിൽപനയെന്നും കാട്ടി വകുപ്പ് ബോധവത്കരണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വില 40 രൂപയിൽ നിന്നും 50 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചതിൽ കേരള ലോട്ടറി ഏജൻ്റ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു. വിൽപന കമ്മിഷനിലും സമ്മാന കമ്മിഷനിലും കുറവ് വരുത്തുകയും ജിഎസ്ടി വർധനയുടെയും പേരിൽ ഒരു കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കുറച്ചു. 40% ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ടിക്കറ്റ് വില വർധനവ്, സമ്മാനങ്ങളിൽ കുറവ്, വിൽപന കമ്മിഷൻ കുറവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് അച്ചടിച്ചത്.
നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും മഴ ശക്തമായി തുടർന്നത് കാരണം സാധാരണ വിൽപനക്കാർക്ക് വീടുകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ടിക്കറ്റുകൾ എത്തിക്കാനായില്ല. ഓണം, പൂജ ബംപറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന ലോട്ടറികളുടെ വിൽപന ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏജൻ്റുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മഴ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ നിത്യവരുമാനം ഈ സമയത്തെ വിൽപനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ടിക്കറ്റ് വിൽപന പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന അവരുടെ ആവശ്യം മാനിച്ചാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ബംപർ ലോട്ടറികൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പലപ്പോഴും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളോ, കനത്ത ടിക്കറ്റ് വിൽപന ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻ്റുമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 2018-ലെ പ്രളയസമയത്തും 2020-ലെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും വിൽപന പൂർണമാകാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 12 കോടിയായിരുന്ന ഓണം ബംപറിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഈ വർഷം 25 കോടിയായി ഉയർത്തിയത് വിൽപനയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ലോട്ടറി വിൽപന മേഖലയിൽ ഏജൻ്റുമാർ നേരിടുന്ന ജിഎസ്ടി പ്രതിസന്ധി ഏറെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ലോട്ടറിയെ ചൂതാട്ടമായി കണക്കാക്കി 28% ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. ഉയർന്ന ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കാരണം ഏജൻ്റുമാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കമ്മിഷൻ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് സാധാരണ ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരുടെ വരുമാനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചു. കമ്മിഷൻ തുകയിലെ ഈ കുറവ്, ബംപർ ടിക്കറ്റുകളുടെ ഉയർന്ന വിലയും വർധിച്ചതോടെ, ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് വർധിപ്പിച്ചു.
കുറഞ്ഞ കമ്മിഷൻ കാരണം വിൽപനക്കാർക്ക് ലാഭകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ലോട്ടറി ഏജൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ വർഷങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ജിഎസ്ടി കുറയ്ക്കുന്നതിനോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചതിലൂടെ, വിൽപന പൂർത്തിയാക്കാനും അതുവഴി ഏജൻ്റുമാർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം നേടാനും സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പും ഏജൻ്റുമാരും.
