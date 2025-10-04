കോടീശ്വരനാകുന്ന ഭാഗ്യശാലിയെ ഉടൻ അറിയാം, തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ
Published : October 4, 2025 at 10:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവോണം ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനില് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പ് നിര്വഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ 27-ന് മാറ്റിവച്ച തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കനത്ത മഴയിലും ജിഎസ്ടി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഏജൻ്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നത്.
തിരുവോണം ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഈ വര്ഷം അച്ചടിച്ച് വിറ്റഴിച്ചത്. 14,07,100 എണ്ണം ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വില്പന നടന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂരില് 9,37,400 ടിക്കറ്റുകളും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് 8,75,900 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂർ ജില്ലയെക്കാൾ 5 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിറ്റത്.
അതേസമയം, 2024-ലെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് കര്ണാടക സ്വദേശി അല്ത്താഫിനായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് എന്ജിആര് ലോട്ടറി കടയില് നിന്ന് എടുത്ത TG 434222 എന്ന നമ്പറിനാണ് കര്ണാടക പാണ്ഡ്യപുരം സ്വദേശിയായ അല്ത്താഫിന് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25 കോടി അടിച്ചത്.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം: www.keralalotteries.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫലം തത്സമയം അറിയാനാകും. വിജയികൾ നറുക്കെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കണം.
സമ്മാനഘടന ഇങ്ങനെ:
ഒന്നാം സമ്മാനം: 25 കോടി രൂപ
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 9 പേർക്ക്
രണ്ടാം സമ്മാനം: 5 കോടി രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം: ഓരോ സീരിസിലും ഒരു കോടി രൂപ (ആകെ 10 സീരിസ്)
നാലാം സമ്മാനം: അവസാന അഞ്ചക്കത്തിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം 90 പേർക്ക്
അഞ്ചാം സമ്മാനം: അവസാന നാലക്കത്തിന് 5,000 രൂപ വീതം 72,000 പേർക്ക് (80 തവണ നറുക്കെടുപ്പ്)
ആറാം സമ്മാനം: അവസാന നാലക്കത്തിന് 3,000 രൂപ വീതം 48,600 പേർക്ക് (54 തവണ നറുക്കെടുപ്പ്)
ഏഴാം സമ്മാനം: അവസാന നാലക്കത്തിന് 2,000 രൂപ വീതം 66,600 പേർക്ക് (74 തവണ നറുക്കെടുപ്പ്)
എട്ടാം സമ്മാനം: അവസാന നാലക്കത്തിന് 1,000 രൂപ വീതം 2,10,600 പേർക്ക് (234 തവണ നറുക്കെടുപ്പ്)
ഭാഗ്യവാന് എത്ര ലഭിക്കും, നികുതി ബാധ്യതകൾ അറിയാം: ലോട്ടറിയടിച്ചാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ തുകയും വിജയിക്ക് ലഭിക്കില്ല. ആദായനികുതി വിഹിതവും സർചാർജും ഏജൻ്റ് കമ്മിഷനും കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വിജയിക്ക് ലഭിക്കുകയെന്ന് ലോട്ടറി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏജൻ്റ് കമ്മിഷൻ: 25 കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന്, അതിൻ്റെ 10 ശതമാനം വരുന്ന രണ്ടര കോടി രൂപ ഏജൻ്റ് കമ്മിഷനായി നൽകും. ഇതോടെ, ഭാഗ്യവാന് ലഭിക്കേണ്ട സമ്മാനത്തുക 22.5 കോടി രൂപയായി കുറയും.
ആദായനികുതി (TDS): 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 30 ശതമാനം ആദായനികുതി ബാധകമാണ്. 22.5 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 30 ശതമാനം ടി.ഡി.എസ് ഇനത്തിൽ കുറയ്ക്കും. ഇത് ആറു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരും. ഈ തുക ലോട്ടറി വകുപ്പ് നേരിട്ട് ആദായ നികുതിയായി അടയ്ക്കും.
സർചാർജ്: 50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം സർചാർജ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇവിടെ സമ്മാനത്തുക 15 കോടിക്ക് മുകളിലായതിനാൽ, വിജയിയുടെ പേരിൽ 37 ശതമാനം സർചാർജ് ഒടുക്കേണ്ടി വരും. ഏകദേശം രണ്ടര കോടി രൂപ സർചാർജ് ഇനത്തിൽ പിടിക്കുമെന്നും ലോട്ടറി വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു.
അങ്ങനെ, 25 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നയാൾക്ക് നികുതികളും കമ്മിഷനും കുറച്ചശേഷം, ഏകദേശം 13 കോടിയിലധികം രൂപയായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുക.
