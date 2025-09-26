മുട്ടത്തറ മാലിന്യ പ്ലാൻ്റിൽ 36 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി; മനുഷ്യവിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കും
മുട്ടത്തറയിലെ കക്കൂസ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ 36 കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: കക്കൂസ് മാലിന്യം ഇനി വൈദ്യുതിയായി മാറും. തിരുവനന്തപുരത്തെ മുട്ടത്തറ കക്കൂസ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റിൽ 36 കോടി രൂപ മുടക്കി മനുഷ്യവിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നൂതന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം.
ശതകോടീശ്വരനും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകനുമായ ബിൽ ഗേറ്റ്സും ഭാര്യ മെലിൻഡയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ സുപ്രധാന പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകുന്നത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എംബി രാജേഷിൻ്റെ ഓഫിസ് ഇക്കാര്യം ഇടിവി ഭാരതിനോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓമ്നി പ്രോസസർ എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് മുട്ടത്തറയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പ്രോസസർ കക്കൂസ് മാലിന്യത്തെ ആദ്യം ഖരമാലിന്യമാക്കി മാറ്റും.
തുടർന്ന് ഈ ഖരമാലിന്യത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. ശുചിത്വമിഷന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന ഏജൻസിയായ വാഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പദ്ധതിയുമായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. നേരത്തെ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തെയായിരുന്നു പദ്ധതിക്കായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തദ്ദേശ വകുപ്പ്, ശുചിത്വ മിഷൻ, വാഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ഇടപെടലുകളാണ് ഈ വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിയെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്.
പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനിടയിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ക്ലിയറൻസ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നിരുന്നു. സ്ഥലം മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്രവ-ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റാണ് നിലവിൽ മുട്ടത്തറയിലേത്. പ്രതിദിനം 10.7 കോടി ലിറ്റർ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ വൈദ്യുതിയും പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
അടുത്ത വർഷം മാർച്ചോടെ പദ്ധതി യഥാർഥ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി വിജയകരമാവുകയാണെങ്കിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും ഊർജോത്പാദന മേഖലയിലും ഇത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകും. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് കക്കൂസ് മാലിന്യം വൈദ്യുതിയാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സീവേജ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരത്തിലെ സീവേജ് മാലിന്യം മുട്ടത്തറയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ സീവേജ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 12 ഓളം പമ്പ് ഹൗസുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
