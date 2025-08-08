Essay Contest 2025

മെഡിക്കൽ കോളജ് വിവാദം: ഡോ. ഹാരിസിനെ സംശയത്തിലാക്കി പ്രിൻസിപ്പൽ; 'ഒരാൾ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്'

ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് ഡോ. ഹാരിസിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ബില്ലിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

Missing Surgical Instrument Found at Thiruvananthapuram Medical College (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 12:01 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കാണാതായെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ. ഡോ ഹാരിസിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത്. ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് ഡോ ഹാരിസിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ പി കെ ജബ്ബാർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല

മോസിലോസ്കോപ് എന്ന ഉപകരണമാണ് ഡോ ഹാരിസിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇത് പഴയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ പി കെ ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് മോസിലോസ്കോപ് വാങ്ങിയതിൻ്റെ ബില്ലും മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡോ ഹാരിസിൻ്റെ മുറിയിൽ ആരോ അനധികൃതമായി കടന്നതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. മുറിയിൽ മൂന്ന് തവണ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ആദ്യ പരിശോധനയിൽ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. സർജിക്കൽ, ടെക്‌നിക്കൽ ടീമുമായി നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിലാണ് ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയിലാണ് ആദ്യം ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വലിയ പെട്ടി കണ്ടു. ബില്ല് എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റേതാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഡോ ഹാരിസ് അവധിയിലാണ്. മുറിയുടെ താക്കോൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ കൈയിലായിരിക്കെ മുറിക്കുള്ളിൽ കടന്നുപോയ ആളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഡോ ഹാരിസ് ചിറക്കലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഒരു ഉപകരണം കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഡോ ഹാരിസ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണെന്നും, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാരിനാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാത്തതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ കണ്ടെടുത്ത ഉപകരണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥയും ബില്ലിൻ്റെ ആധികാരികതയും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോ ഹാരിസിൻ്റെ മുറിയിൽ അനധികൃതമായി കടന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണവും നിർണായകമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻവെൻ്ററി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനവും ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

