തിരുവനന്തപുരം: ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ 'ഗൈഡ് വയർ' അവശേഷിച്ച സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സമിതിയുടെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് 22-ന് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എടുത്തുമാറ്റുന്ന ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായ സുമയ്യ എന്ന യുവതിയുടെ നെഞ്ചിലാണ് 'ഗൈഡ് വയർ' കുടുങ്ങിയത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കുശേഷം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്.
ഇതിനെ തുടർന്ന് രോഗിയുടെ പരാതിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ രാജീവ് കുമാറിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ.പി.സി. 336 (മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയോ അപകടത്തിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി), 338 (മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനോ വ്യക്തിപരമായ സുരക്ഷയോ അപകടത്തിലാക്കി ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അന്വേഷണവും വിവാദങ്ങളും
ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, ഗൈഡ് വയർ നെഞ്ചിൽ കുടുങ്ങിയതായി 2025 ഏപ്രിലിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടി. ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. എങ്കിലും, സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അന്വേഷണത്തിന് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
ആദ്യ യോഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച സമിതിക്ക് പൂർണ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആർസിസിയിലും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും നൽകിയ ചികിത്സയുടെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അതേസമയം, സർജറി സമയത്ത് ഗൈഡ് വയർ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന് ഡോക്ടർ രാജീവ് കുമാർ സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
2023 മാർച്ചിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ യുവതിക്ക് അക്കാലത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഡയറക്ടറുടെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്ത ഭാഗം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവതി റീജിയണൽ കാൻസർ സെൻ്ററിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.
