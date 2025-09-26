മഴയിൽ വലഞ്ഞ് തലസ്ഥാനം: ശ്രീ ചിത്ര റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു, അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി
Published : September 26, 2025 at 12:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴയിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ, മേയർ, ജില്ലയിലെ എംഎൽഎമാർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ശ്രീ ചിത്ര റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മതിൽക്കെട്ട് മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഫയർ ഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു.
ഉള്ളൂർ, കണ്ണന്മൂല, തേക്കുമൂട്, മണക്കാട്, തമ്പാനൂർ, ചാല എന്നിവിടങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളകെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. പാർവതി പുത്തനാറിലും ആമയിഴഞ്ചാൻ തോട്ടിലും കണ്ണന്മൂല തൊട്ടിലും ജല നിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപവാസികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പൈലറ്റിന് റണ്വേ കാണാനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ ലാന്ഡിങ്ങും വൈകി. കുവൈറ്റില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ 5.45 ന് ലാന്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കുവൈറ്റ് എയര്വേയ്സിൻ്റെ വിമാനമായിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളം വൈകിയതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വൈകിയത്. ഒടുവിൽ മഴ ശമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തത്.
നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ടും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
മ്യാന്മാർ തീരത്തോട് ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് പരക്കെ മഴ പെയ്യാൻ കാരണമായത്. ഈ വർഷത്തെ മൺസൂണിലെ അവസാന ന്യൂനമർദമാണിതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 30ന് ആണ് മൺസൂൺ അവസാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു.
