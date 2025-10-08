പോക്സോ അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് എടുക്കാൻ വൈകി; തിരുവല്ല പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് സസ്പെൻഷൻ
October 8, 2025
പത്തനംതിട്ട: പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് തിരുവല്ല പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് സന്തോഷിന് സസ്പെൻഷൻ. അന്വേഷണ വിധേയമായാണ് ഐജി ശ്യാംസുന്ദർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
കവിയൂർ സ്വദേശിയായ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം അതിജീവിതയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും പരാതി കിട്ടിയിട്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വൈകിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ഇയാൾ കൊലക്കേസിൽ അടക്കം പ്രതിയായിട്ടും ഇൻസ്പെക്ടർ, റൗഡി ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ് എടുക്കുകയോ കാപ്പ (കേരള ആൻ്റി-സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവൻഷൻ ആക്ട്) ചുമത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നും പറയുന്നു. കേസ് എടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്പി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഐജിക്ക് സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ.
ഗുരുതരമായ ഈ സംഭവം നിയമപാലകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അനാസ്ഥയുടെയും നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ സമീപനത്തിൻ്റെയും സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഒരു പോക്സോ കേസ് അതിജീവിതയ്ക്ക്, സ്വന്തം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിട്ടും, പൊലീസിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വന്നത് അതീവ ഗൗരവകരമാണ്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി, ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ അതിക്രമങ്ങളിലെ അതിജീവിതർക്ക് നിയമം പ്രത്യേക പരിഗണനയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
സസ്പെൻഷനിലായ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് സന്തോഷിനെതിരായ പ്രധാന ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പോക്സോ കേസ് പ്രതിയുടെ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം അവഗണിച്ചു എന്നതാണ്. പ്രതിക്ക് കൊലപാതക കേസുകളിലടക്കം പങ്കുണ്ടായിട്ടും, ഇയാളെ ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയായി കണക്കാക്കി റൗഡി ഹിസ്റ്ററി ഷീറ്റ് തുറക്കുന്നതിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ മനഃപൂർവം വീഴ്ച വരുത്തി. റൗഡി ഷീറ്റ് തുറന്നാൽ, പൊലീസിന് പ്രതിയുടെ നീക്കങ്ങൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ, കാപ്പ പോലുള്ള കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും സാധിക്കും. ഇത്തരമൊരു നടപടി പ്രതിയുടെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും അതിജീവിതയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയേനെ.
തിരുവല്ല സംഭവത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും വിശദമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്, ഈ വിഷയത്തെ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായാണ് പൊലീസ് സേന കാണുന്നത് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ഐജി ശ്യാംസുന്ദർ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിട്ടതിലൂടെ, പോക്സോ കേസുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് സന്തോഷിനെതിരായ അന്വേഷണം തുടരും. കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, പിരിച്ചുവിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
