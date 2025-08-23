ETV Bharat / state

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദം; കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത - KERALA MONSOON UPDATE

26 മുതൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

depression in the Bay of Bengal; heavy rain likely again in Kerala
Rain Alert (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 3:45 PM IST

കാസർകോട്: പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒഡീഷ - പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്തിന് സമീപം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. 25 ന് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടും. 26 മുതൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. 28 വരെ ആണ് മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കുറയുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.


ഓഗസ്റ്റ് 26, 27, 28 ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദം (ETV Bharat)

26 ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 27 ന് കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ആണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 13, 17 തീയതികൾ ആണ് നേരത്തെ ന്യൂന മർദം രൂപപ്പെട്ടത്.

കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും ശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 26, 27 തീയതികളിൽ കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴയുടെ ശക്തി 28-ന് ശേഷം കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദം (ETV Bharat)

ഇതുവരെ ലഭിച്ച മഴ കണക്ക് ഇങ്ങനെ (ജൂൺ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 വരെ)

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ലഭിച്ചത് 1427.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ആണ്. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 12 ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ജൂൺ 1 മുതൽ 4 വരെ മഴ കുറഞ്ഞത് ഒഴിച്ചാൽ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആണ്. കണ്ണൂരിൽ 2204.3മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 2433 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 10 അധിക മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. പത്തനം തിട്ടയിൽ 1210.5 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1357.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.

