ETV Bharat / state

വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതക പരമ്പര; കുട്ടികളിലെയും കൗമാരക്കാരുടെയും ആക്രമണോത്സുകതയ്ക്ക് പരിഹാരം തേടാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയുമായി സർക്കാർ - THINK TANK SET UP BY KERALA GOVT

Representative Image ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 15, 2025 at 11:27 PM IST 2 Min Read

തിരുവനന്തപുരം : കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും വർധിച്ചു വരുന്ന ആക്രമണോത്സുകതയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വിദഗ്ദോപദേശക സമിതി (Think Tank) രൂപീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ കൊലപാതക പരമ്പര ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്താകെ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ നീക്കം. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി വേണു, നടി പത്മപ്രിയ, മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, സംവിധായകൻ ദിപിൻ ദാസ് തുടങ്ങി സാമൂഹിക, ആരോഗ്യ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെട്ട 40 അംഗ തിങ്ക് ടാങ്ക് സമിതിയെ രൂപീകരിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരൻ ഉത്തരവിറക്കി. കുട്ടികളിലെ മാനസിക സാമൂഹിക വികാസത്തിനുള്ള സംയോജിത പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്കായാണ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതെന്ന് ഉത്തരവിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സമിതി അംഗങ്ങൾ :