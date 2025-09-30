ETV Bharat / state

ഗുരുവായൂരിൽ മൂന്ന് വീടുകളിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണ ശ്രമം; മോഷ്‌ടാക്കള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു

ഗുരുവായൂരില്‍ മൂന്നു വീടുകളിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണശ്രമം. കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് ഭണ്ഡാരം കുത്തിപൊളിക്കാൻ ശ്രമം.

Guruvayoor THEFT KERALA POLICE THEIF CAUGHT ON CCTV
Screengrab from CCTV Visuals of Thief (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
തൃശൂർ: ഗുരുവായൂരില്‍ മൂന്നു വീടുകളിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണശ്രമം. ലൈറ്റ് ഇട്ടതോടെ മോഷ്‌ടാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മോഷ്‌ടാക്കളിൽ ഒരാളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. താമരയൂര്‍ സമൃദ്ധി ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന എടക്കളത്തൂര്‍ ലോറന്‍സ്, വാരിജം മഹേഷ് ഗോപി, തൃശൂര്‍ സ്വദേശി കൃഷ്‌ണന്‍കുട്ടി എന്നിവരുടെ വീട്ടിലും താമരയൂര്‍ ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്‌താ ക്ഷേത്രത്തിലുമാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത്.

കൃഷ്‌ണന്‍കുട്ടിയുടെ വീടിൻ്റെ മതില്‍ ചാടി കടന്നാണ് മോഷ്‌ടാവ് അകത്ത് കയറിയത്. തുടര്‍ന്ന് തൊട്ടടുത്ത രണ്ടു വീടുകളിലും കയറി. പുലര്‍ച്ചെ വിദേശത്തുള്ള മക്കള്‍ സിസിടിവിയില്‍ മോഷ്‌ടാവിൻ്റെ ദൃശ്യം കണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടുകാര്‍ ഉണര്‍ന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും മോഷ്‌ടാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

മോഷ്‌ടാവിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

മൂന്നു വീടുകളിലും ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് മോഷണത്തിന് എത്തിയത്. ഇതിനുശേഷമാണ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ മോഷണത്തിന് ശ്രമിച്ചത്. കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരം കുത്തിപൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്‍ കണ്ടതോടെ മോഷ്‌ടാക്കൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

സ്വർണവും പണവും കവർന്ന് മോഷ്‌ടാക്കൾ

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്, തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് വെണ്ണിയൂരിന് അടുത്ത് വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷ്‌ടാക്കൾ 90 പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നത്. വെണ്ണിയൂർ സ്വദേശിയായ ഗിൽബർട്ടിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. റിട്ടയേഡ് ഫയർ ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗിൽബർട്ടും ഭാര്യയും സംഭവം നടന്ന ദിവസം സമീപത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് രാത്രി കിടന്നിരുന്നത്.

രാവിലെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തകർന്ന വാതിൽ ഇരുവരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പണവും സ്വര്‍ണവും നഷ്‌ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 90 പവൻ സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. വീടിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലും കുറച്ചു സ്വര്‍ണമുണ്ടായിരുന്നു. താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും 90 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. വീടിന്‍റെ മുൻവാതിൽ തകര്‍ത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത്. മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്‍റെ സ്വർണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വീടിന്‍റെ പിൻവാതിലും മുൻവാതിലും മോഷ്‌ടാക്കള്‍ കുത്തി തുറന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മതിൽ ചാടിയാണ് അകത്തു കടന്നത്. ഗിൽബർട്ടിന്‍റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അടുത്തിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. രാത്രി സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്കാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഗിൽബർട്ടും ഭാര്യയും സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പോയത്.

