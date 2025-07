ETV Bharat / state

വരാനിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വി എസും ഇല്ലാത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ശരിതെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ഗുണകരമാകുമോ നിലപാടുകള്‍ - MOURNING PROCESSIONS OF VS AND OC

വി എസും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും ( Social Media )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 22, 2025 at 5:04 PM IST | Updated : July 22, 2025 at 5:13 PM IST 4 Min Read

കോഴിക്കോട്: വ്യത്യസ്‌ത രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെങ്കിലും പൊതുപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ചിര പ്രതിഷ്‌ഠ നേടിയ രണ്ട് നേതാക്കൾ. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും. വെറുമൊരു പ്രവർത്തകനായി അടിത്തട്ടിൽ തുടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ വരെ എത്തിയ രണ്ട് പേർ. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ 'വേലിക്കകത്ത്' നിന്ന് വി എസ് ആലപ്പുഴയിലെ 'വേലിക്കകത്തേക്ക്' യാത്രയായി. ജഗതിയിലെ 'പുതുപ്പള്ളി ഹൗസി'ൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ യാത്രയായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും. ഈ രണ്ട് വിലാപയാത്രകളും പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്? ജനങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി എന്താണ്? ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനകീയനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി മരണാനന്തരവും വിസ്‌മയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുസമ്മതിയിലൂടെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തരം നടന്ന വിലാപയാത്രയിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വലിയ ജനസാന്നിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പൊതുസമ്മതം കൂടുതൽ ഉറപ്പിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും വോട്ടർമാരിൽ. യുവജനങ്ങൾ, ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുസ്ലിംകൾ തുടങ്ങിയ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലും ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി. വിഎസിൻ്റെ വിലാപ യാത്ര (ETV Bharat) സംഘടനയുടെ കരുത്തിന് ചാലകശക്തിയായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിലാപയാത്ര, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒറ്റക്കെട്ടായതോടെ സംഘടനാപരമായ താളപ്പിഴവുകൾ കുറഞ്ഞു. അത് പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്. കണ്ണ് പോയാലേ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയൂ എന്ന പ്രയോഗത്തെ അർഥവത്താക്കും വിധം ഇതൊരു വൈകാരിക ഏകീകരണമായി മാറി. യുഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭരണവിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന സ്‌മരണാത്മക ചിഹ്നം കൂടുതൽ പ്രചോദനമായി വരികയാണ്. പുതിയ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ വന്നെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകനടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ യുവ നേതാക്കൾ പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ മുതൽക്കൂട്ടായി വളരുകയാണ്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ തേടിയെത്തുന്ന ഈ അന്ത്യാഞ്ജലികളും ജനകീയ വായ്‌പും സിപിഎമ്മിന് ഗുണം ചെയ്യുമോ എനന്താണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയ ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ഇൻക്വിലാബുകളല്ലേ. മാത്രമല്ല, ഇനിയില്ലാത്ത വി എസ് ജീവിച്ചിരുന്ന അച്യുതാനന്ദനേക്കാൾ ശക്തനാകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്ത പാതകങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ലേ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് മാർക്കുകൾ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. വിഎസിൻ്റെ വിലാപ യാത്ര (ETV Bharat)

