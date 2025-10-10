ETV Bharat / state

മോഹം സിവിൽ സർവീസ്; ഇഷ്‌ട വിനോദം ഡബ്ബിങ്, ഭാഗ്യയുടെ ഭാഗ്യം തമിഴ്‌ സിനിമാ ഇന്‍റസ്‌ട്രി

ഐശ്വര്യ റായിക്കും തൃഷയ്ക്കും ശബ്‌ദം നൽകിയായിരുന്നു തുടക്കം.

Bhagya Suresh. (ETV Bharat)
കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻ്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളജ് ക്യാമ്പസിലെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത് തുടങ്ങിയ കരിവെള്ളൂർ സ്വദേശി ഭാഗ്യ ഇന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലെ താരമാണ്. മാന്യ ഗുരു എയുപി സ്‌കൂളിൽ ഏഴാം തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏകാഭിനയ നാടകത്തിലൂടെ ഭാഗ്യ അധ്യാപകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചത്. പിന്നീട് കലോത്സവ വേദികളിൽ അഭിനയം, നാടകം, മോണോ ആക്‌ട്, പ്രസംഗം, നൃത്തം തുടങ്ങി സകല മേഖലകളിലും കൈവച്ചു.

തമിഴ് സിനിമകളെ ഏറെ ആരാധിച്ച ഭാഗ്യക്ക് സിനിമകളിലെ പല സംഭാഷണങ്ങളും മനഃപാഠമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറുതായി ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത് തുടങ്ങിയത്.

ഡബ്ബിങ്‌ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യ. (ETV Bharat)

ടിവി കാണുമ്പോഴെല്ലാം തമിഴ് സിനിമകളിലെ ഡയലോഗുകള്‍ മനസിൽ പകർത്തും. ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിലെ ശബ്‍ദമായി ഭാഗ്യ 'പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ' എന്ന ചിത്രം വീട്ടിലെ ടിവിയിൽ കാണുന്നതിനിടെ ശബ്‌ദം കുറച്ചാണ് ആദ്യമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശബ്‌ദം നൽകിയത്.

'ഐശ്വര്യ റായിക്കും തൃഷയ്ക്കും ശബ്‌ദം നൽകിയായിരുന്നു തുടക്കം. ' കൂട്ടുകാർ ഇത് ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതോടെ ശബ്‌ദം ആകെ ഹിറ്റായി. പിന്നീട് അമരനിൽ' സായി പല്ലവിക്കും 'വാരണആയിരത്തിൽ' മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ശബ്‌ദം നൽകി യാത്ര തുടർന്നു.

ഭാഗ്യയെ അമ്പരപ്പിച്ച ആ വിളി..

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ താരമായ ഭാഗ്യക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ആ വിളി വന്നത്. ഷൈൻ നിഗം നായകനായ ഉണ്ണി ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ബൾട്ടി സിനിമയിലെ നായികയ്ക്ക് ശബ്‌ദം നൽകാൻ. ബൾട്ടി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഉണ്ണി ശിവലിംഗത്തിനും ഭാഗ്യയുടെ ശബ്‌ദം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

ട്രോഫിയും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും (ETV Bharat)

അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ വൈശാഖ്, കോഡയറക്റ്റർ ശബരീനാഥും ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാമിൽ സന്ദേശം അയച്ചു. ഒഡിഷന് പങ്കെടുക്കണം. അങ്ങനെ പത്തോളം പേരിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബൾട്ടി സിനിമയിലെ നായികയായ പ്രീതി അസ്റാണി അവതരിപ്പിച്ച കാവേരി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ഭാഗ്യ സുരേഷ് ശബ്‌ദം നൽകുന്നത്.

എറണാകുളം കലൂരിലെ സപ്‌ത റെക്കോർഡിങ് സ്‌റ്റുഡിയോവിലൂടെ ഭാഗ്യയുടെ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞു. 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഡബ്ബിങ് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ബൾട്ടിയും ജാലക്കാരിയും ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കയ്യടി നേടുമ്പോൾ അത് ഭാഗ്യക്കും കണ്ണൂരിനും കൂടിയുള്ള കയ്യടിയാണ്.

ഇഷ്‌ടം സിവിൽ സർവീസ്..

തമിഴ് സിനിമകളോടാണ് കമ്പമെങ്കിലും ഭാഗ്യയുടെ സ്വപ്‌നം മറ്റൊന്നാണ്. കരിവെള്ളൂർ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കണ്ണൂർ ബ്രണ്ണൻ കോളജിലേക്ക് ഭാഗ്യ എത്തിയത്. അവസാന വർഷ ഗണിതശാസ്ത്ര ബിരുദ വിദ്യാർഥിയായ ഭാഗ്യ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന വലിയ സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് യാത്ര പോവാനാണ് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്.

ഭാഗ്യ സുരേഷ് (ETV Bharat)

സിനിമകൾ ഇഷ്‌ടമാണ് ശബ്‌ദം നൽകാനും ഇഷ്‌ടമാണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന സ്വപ്‌നത്തെ തല്ലിക്കെടുത്താതെ സിനിമയിൽ തുടരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് ഭാഗ്യ പറയുന്നു. സികെവി സുരേഷിൻ്റെയും ശൈലജയുടെയും മകളാണ് ഭാഗ്യ. ഹൃദ്യ സുരേഷാണ് സഹോദരി.

