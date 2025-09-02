തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് ദുരന്തത്തിൻ്റെ പേരില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണാഘോഷം വേണ്ടെന്നു വച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കൊല്ലം വിപുലമായ ഓണാഘോഷം നടത്താന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഓണം ടൂറിസം വാരാഘോഷങ്ങള്ക്ക് നാളെ തുടക്കമാകുമെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു. നാളെ വൈകിട്ട് ആറിന് കനകക്കുന്നില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ആഘോഷങ്ങള് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ വരുന്ന ഒരാഴ്ച തലസ്ഥാന നഗരം ഓണ ലഹരിയിലേക്കു കടക്കും.
നാളെ മുതല് 9 വരെ എല്ലാ ദിവസവും തലസ്ഥാനം വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരങ്ങളില് മുങ്ങും. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് തമിഴ് ചലച്ചിത്രതാരം ജയം രവി, ബേസില് ജോസഫ് എന്നിവര് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് മുഖ്യാതിഥികളാകും. സെപ്തംബര് 9ന് ഘോഷയാത്രയോടെ വാരാഘോഷങ്ങള് സമാപിക്കും. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അര്ലേക്കര് ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിര്വഹിക്കും. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവന്കുട്ടിയും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും നേരിട്ട് രാജ്ഭവനിലെത്തിയാണ് ഗവര്ണറെ നേരിട്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി റിയാസ് പറഞ്ഞു. ഗവര്ണര്ക്ക് ഓണക്കോടി കൈമാറിയതായും എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഗവര്ണര് അറിയിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വ്യത്യസ്തതയുമായി ഡ്രോണ് ഷോ
തിരുവനന്തപുരത്ത് 33 വേദികളിലായി വൈവിധ്യ പരിപാടികളോടെയാണ് ഓണാഘോഷം. പതിനായിത്തോളം കലാകാരന്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള പുതുമയാര്ന്ന പരിപാടികളാണ് വിവിധ വേദികളില് നടക്കുക. സെപ്തംബര് 5, 6, 7 തീയതികളില് തലസ്ഥാനത്ത് ഡ്രോണ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കും. ചന്ദ്രശേഖരന്നായര് സ്റ്റേഡിയം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയ്ക്കു മുകളിലായി ഡ്രോണ് ലൈറ്റ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കും. 15 മിനിട്ടിലേറെ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഡ്രോണ് ഷോയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ആയിരത്തോളം ഡ്രോണുകള് ഷോയില് അണിനിരക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും വിളിച്ചോതുന്ന ഡ്രോണ് ഷോ തലസ്ഥാനത്തിനു നവ്യാനുഭവമായിരിക്കും.
ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാന് വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളും
10 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികള് ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെത്തും. ഇവരെ മുന്കൂട്ടി ക്ഷണിച്ചാണ് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. യുകെ, ഫ്രാന്സ്, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്വാന്, ശ്രീലങ്ക, നേപ്പാള്, മലേഷ്യ, റുമാനിയ, സൗത്ത്കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരകിള് ഓണാഘോഷങ്ങളില് പങ്കാളികളാകാനെത്തും. അവര്ക്ക് ആഘോഷങ്ങളില് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടവും ഓണ സദ്യയും നല്കും. ആഘോഷങ്ങള്ക്കുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്ത്തിയായതായി മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
സമാപന ഘോഷയാത്രയില് 165 ഓളം ഫ്ളോട്ടുകള് അണിനിരക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടൂറിസം വാരാഘോഷങ്ങള് മറ്റു ജില്ലകളില് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന് കൗണ്സിലുകളുടെ നേതൃത്വത്തില് സംഘടിപ്പിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആക്കുളം, വേളി, നെടുമങ്ങാട്, നെയ്യാറ്റിന്കര, അരുവിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങള് നടക്കും.
വാഹനങ്ങളുടെ പാര്ക്കിങ്
യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, ഗ്രൗണ്ട്, സംസ്കൃത കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, എല്എംഎസ് ഗ്രൗണ്ട്, സെൻ്റ് ജോസഫ് സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട്, ഫോര്ട്ട് ഹൈസ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട്, സാല്വേഷന് ആര്മി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട്, ജിമ്മി ജോര്ജ് ഇന്ഡോര് സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട്, അട്ടകുളങ്ങര സെന്ട്രല് സ്കൂള്, എസ്എംവി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട്, ആറ്റുകാല് ക്ഷേത്ര ഗ്രൗണ്ട്, ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ കോളജ് ഗ്രൗണ്ട്, പബ്ളിക് ഓഫീസ് കോംപൗണ്ട്, ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജ്, വിമന്സ് കോളജ്, എല്ബിഎസ് സെൻ്റര് ഫോര് സയന്സ് ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പാര്ക്കിങ്. രാത്രി 12 മണിക്ക് അലങ്കാര വിളക്കുകള് ഓഫ് ആക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര് തോംസണ് ജോസ് അറിയിച്ചു. ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണമായും സിസിടിവി നിരീക്ഷണമുണ്ടാകും. 11.5 കോടി രൂപയാണ് ഓണാഘോഷത്തിനു വേണ്ടി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ചെലവഴിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അറിയിച്ചു.
Also Read: പൂക്കളമിട്ട് 50,000 രൂപ നേടാം; കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ പൂക്കള മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു