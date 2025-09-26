അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആദരം; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷം, സര്ക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അമ്മ
സജി ചെറിയാന് അമൃതാനന്ദമയീ ദേവിക്ക് ജന്മദിനാശംസകളും നേര്ന്നു
Published : September 26, 2025 at 8:11 PM IST
കൊല്ലം: അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആദരം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ മലയാളത്തില് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദരം ഒരുക്കിയത്.
അമൃത വിശ്വാവിദ്യാപീഠം അമൃതപുരി ക്യാംപസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരികമന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയെ ആദരിച്ചു. ചടങ്ങില് സജി ചെറിയാന് അമൃതാനന്ദമയീ ദേവിക്ക് ജന്മദിനാശംസകളും നേര്ന്നു.
അമൃതവര്ഷം 72 എന്ന മംഗളകരമായ ചടങ്ങില് സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയില് പങ്കെടുക്കാനായതില് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി താന് അമ്മയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകള് അര്പ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരാലിംഗനം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കാന് അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തിരികെ ഒരാലിംഗനം നല്കാന് കഴിഞ്ഞ ആളെന്ന നിലയില് തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
Also Read: നാലര പതിറ്റാണ്ടായി താമസം പാർട്ടി ഓഫിസിൽ, ചെരിപ്പിടാത്ത സഖാവ്; ഒരേ ഒരു ഭാസ്കരേട്ടൻ
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെ തന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ അമ്മ ലോകത്തിന് മുന്നില് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിനും മലയാളികള്ക്കും വേണ്ടി താന് എല്ലാ ആദരവും അര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ശക്തി ലോകത്തിന് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കാന് അമ്മയുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മലയാള ഭാഷയുടെ മഹത്വം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ച ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന് ആദരമര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആദരവും ആശംസകളും അര്പ്പിക്കാന് തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതും താന് നിര്വഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കരുനാഗപ്പള്ളി എംഎല്എ സി ആര് മഹേഷ്, തൃക്കാക്കര എംഎല്എ ഉമതോമസ്, ചലച്ചിത്രതാരം ദേവന്, ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷന് കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്, അമൃതാനന്ദമയീ മഠം വൈസ്ചെയര്മാന് സ്വാമി അമൃതസ്വരൂപാനന്ദപുരി തുടങ്ങിയവര് ചടങ്ങില് സംസാരിച്ചു. തനിക്ക് ആദരമൊരുക്കിയ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് മാതാ അമൃതാനന്ദമയീദേവി നന്ദി അറിയിച്ചു.
രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി "ഒരു ലോകം, ഒരു ഹൃദയം" എന്ന വിഷയത്തിൽ മലയാളഭാഷയുടെ പ്രചാരണവും പരിപോഷണവും ലക്ഷ്യമാക്കി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഉപന്യാസരചന, ചിത്രരചനാ, ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തും.
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ 2000 ഓഗസ്റ്റ് 29 നു നടന്ന സഹസ്രാബ്ദ്ധ ലോക സമാധാന– ആധ്യാത്മിക ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു അമൃതാനന്ദമയിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസംഗം. മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദത്തിന്റെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും ശബ്ദമായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ട ആ പ്രസംഗം. ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധരായ വാഗ്മികളെല്ലാം അണിനിരന്നിട്ടുള്ള വേദിയിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ പ്രസംഗം ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയിലും പ്രകൃതിയുടെ പരിരക്ഷയിലും മതങ്ങളുടെ സമത്വത്തിലും ഊന്നിയുള്ളതായിരുന്നു. പ്രഭാഷണം. ഇത് സമ്മേളനം പ്രമേയമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.