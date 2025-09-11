ETV Bharat / state

വർണ വിസ്‌മയമെന്നാല്‍ ഇതാണ്; കാലം മായ്ക്കാത്ത കലാസൃഷ്‌ടികളുമായി നിലമ്പൂരിന്‍റെ ഷാനവാസ്

കൗതുകമായി ഷാനവാസിന്‍റെ സ്റ്റെയിന്‍ഡ് ഗ്ലാസ് ചിത്രങ്ങള്‍. ദേവാലയങ്ങള്‍ക്കും റിസോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കായും ചിത്രങ്ങള്‍ വരയ്‌ക്കുന്നു. കലാവിരുത് പഠിച്ചത് മദ്രാസില്‍ നിന്നും.

Published : September 11, 2025 at 6:07 PM IST

മലപ്പുറം: നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മൈസൂർ കൊട്ടാരങ്ങളിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും മായാത്ത വർണക്കാഴ്‌ചകളാണ്. അതേ കലാവിരുത് സ്വന്തം കൈകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് കാലം മായ്ക്കാത്ത കലാസൃഷ്‌ടികളുമായി ഒരു വർണ പ്രപഞ്ചമൊരുക്കുകയാണ് നിലമ്പൂർ എടക്കരയിലെ മൂത്തേടം സ്വദേശി വികെ ഷാനവാസ്. വിദേശ നിർമ്മിത കളർ ഗ്ലാസുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അപൂർവ്വം കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം.

​കാലപ്പഴക്കത്തിൽ സാധാരണ ചിത്രങ്ങളുടെയും ശിൽപ്പങ്ങളുടെയും ചാരുത നശിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടാലും നിറം മങ്ങില്ല എന്നതാണ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് വർക്കുകളുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഷാനവാസ് പറയുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊട്ടാരങ്ങളിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലും സ്ഥാനം പിടിച്ച ഈ കലാരൂപം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ക്രിസ്‌ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളിൽ സുപരിചിതമാണ്. ഒരു ചതുരശ്ര അടിക്ക് 1500 രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്ക് വില വരുന്നതിനാൽ സാധാരണ വീടുകൾക്ക് ഇത്തരം ഡിസൈൻ ഗ്ലാസുകൾ അപ്രാപ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഷാനവാസ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കളർ ഗ്ലാസുകളും അനുബന്ധ മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഷാനവാസ് തൻ്റെ കലാസൃഷ്‌ടികൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഓരോ ഡിസൈനും അനുസരിച്ച് ഗ്ലാസുകൾ മുറിച്ചെടുത്ത്, കോപ്പർ ഫോയിൽ ഒട്ടിച്ച്, സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ലെഡിൽ യോജിപ്പിച്ചാണ് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.

​കലാജീവിതം: മദ്രാസിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്ക്

​2001ൽ മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് ഷാനവാസ് ഈ കലാരൂപം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. മദ്രാസ് കോടമ്പാക്കത്തെ നീൽ ജൂഡോ മെഡോസ് എന്ന ആംഗ്ലോ- ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. മദ്രാസിലെ പെരമ്പൂർ ദേവാലയത്തിൽ 'കുരിശിൻ്റെ വഴി' സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് വർക്കിൽ ചെയ്‌താണ് ഷാനവാസ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്.

തുടർന്ന് നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെന്നൈ എഗ്മോർ മ്യൂസിയത്തിലെ സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചതും ബെംഗ്ലൂരുവിലെ കമ്മൻഹള്ളിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കോളജ് ഉടമയുടെ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്കുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വലിയ പ്രോജക്‌ടുകൾ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവല്ല, പാതിക്കാട്, മുണ്ടക്കയം, നിലമ്പൂർ, വടപുറം, വഴിക്കടവ്, നരിവാലമുണ്ട, മണിമൂളി, എടക്കര, മലച്ചി, മൂത്തേടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദേവാലയങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ ഗൂഡല്ലൂർ സെൻ്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേവാലയങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ആധുനിക വീടുകളിലും റിസോർട്ടുകളിലും വിവിധതരം ടേബിൾ ലാമ്പുകളിലും ഒറിജിനൽ സ്റ്റെയിൻഡ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. 180ലധികം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷേഡ് കളർ ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കലാകാരൻ വർണവിസ്‌മയം തീർക്കുന്നത്.

