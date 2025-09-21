ETV Bharat / state

പന്തളത്ത് നാളെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം; കെ അണ്ണാമലൈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

ശബരിമല വിശ്വാസം വികസനം എന്ന വിഷയത്തില്‍ രാവിലെ സെമിനാറും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഭക്തജന സംഗമവും നടക്കും

പത്തനംതിട്ട: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ പന്തളത്ത് ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടക്കും. ബിജെപി തമിഴ്‌നാട് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ അണ്ണാമലൈ രാവിലെ 9 മണിക്ക് പന്തളം നാനാക് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടക്കുന്ന സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശബരിമല വിശ്വാസം വികസനം എന്ന വിഷയത്തില്‍ രാവിലെ സെമിനാറും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഭക്തജന സംഗമവും നടക്കും. വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം വികസനമെന്നതാണ് ചർച്ചാവിഷയം. രാവിലെ ഒൻപതിന് പന്തളം നാനാക് കണ്‍വെൻഷൻ സെൻ്ററില്‍ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കും.

ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങൾ, വികസനം, സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സെമിനാറുകൾ നടക്കും. വിവിധ ഹൈന്ദവ-സാമുദായിക സംഘടനകൾ, ഭക്തജന സംഘടനകൾ, സന്യാസിമാർ, ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ, ഈ മേഖലകളിലെ വിദഗ്‌ധർ തുടങ്ങിയവര്‍ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

സെമിനാറിനു ശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കുളനട കൈപ്പുഴയിലെ മൈതാനത്ത് വിശ്വാസികളുടെ മഹാസംഗമം നടക്കും. ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം പരിപാടി ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തുന്നതെന്ന് നേരത്തേതന്നെ സംഘാടകര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യാഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ സംഗമം വിശ്വാസ സംഗമമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോ​ഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാന്‍ ശ്രമമുണ്ടെന്നും സംഘാടകര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം പമ്പയില്‍ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശബരിമലയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ഐതിഹ്യമുണ്ടെന്നും അത് സമൂഹത്തിലെ അധഃസ്ഥിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഭേദചിന്തകൾക്കതീതമായ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ് ശബരിമല. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രാപ്യമായ മതാതീത ആത്മീയതയുടെ ആരാധനാലയമായ ശബരിമലയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചരിത്രപരമായ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

യഥാർഥ ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സംഗമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭക്തി കേവലം പരിവേഷമായി അണിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അജൻഡകളുണ്ടാകാം, താത്പര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സംഗമം തടയാൻ ശ്രമം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങളെ സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞത് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തത്വമസി എന്ന ശബരിമലയിലെ സങ്കൽപം 'ഞാനും നീയും ഒന്നാകുന്നു' എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അന്യതാബോധം ഇല്ലാതാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്ന ബോധം തെളിയിക്കുന്ന ശബരിമലയുടെ സന്ദേശം ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, രമണ മഹർഷി എന്നിവർ തെളിയിച്ചുതന്ന തത്വങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ അരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം വൻ പരാജയമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഭക്തിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവേദിയിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും പ്രതികരിച്ചു.

