ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടൻ അറസ്റ്റിൽ; വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ജാമ്യം അനുവദിക്കും
യുവ ഡോക്ടറെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ റാപ്പർ വേടന് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു
Published : September 10, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 12:43 PM IST
എറണാകുളം: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടൻ അറസ്റ്റിൽ. ഹിരൺ ദാസ് മുരളിയെ തൃക്കാക്കര പൊലീസ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വേടന് പൊലീസ് ജാമ്യം അനുവദിക്കും. വേടന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ അഞ്ചുമണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു വേടനെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചത്. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് വേടൻ രണ്ട് ദിവസമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത്.
യുവ ഡോക്ടറെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ റാപ്പർ വേടന് ഹൈക്കോടതി ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഹിരൺദാസ് മുരളി സെപ്റ്റംബർ 9,10 ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാലും വേടനെ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നോ നാളയോ വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.
കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിത വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ കോടതിയിൽ എതിർത്തിരുന്നു. വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വേടൻ പിന്മാറിയത് മാനസികാരോഗ്യം തകർത്തുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകാൻ വൈകിയതെന്നുമാണ് അതിജീവത കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഒരു കേസ് കൂടി സെൻട്രൽ പൊലീസ് വേടനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇരുവരും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ശാരീരിക ബന്ധം അകൽച്ചയോടെ എങ്ങനെ ബലാത്സംഗമാകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരിയെ സ്വാധീനിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളോടെ കോടതി വേടന് ജാമ്യം നൽകിയത്.
അതേസമയംസമയം ബലാത്സംഗ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വേടൻ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വേടൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഷോകളെല്ലാം മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കോന്നിയിൽ വേടൻ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഒരു കലാകാരൻ ഒരിക്കലും എവിടെയും പോകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു റാപ്പര് വേടൻ്റെ പ്രതികരണം. ജീവിതം ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വേടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം വേടെനെതിരെ മറ്റൊരു പരാതിയില് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
