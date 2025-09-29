ETV Bharat / state

ബാറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വരുമാനം കുറയുന്നതെങ്ങനെ; കേരളത്തില്‍ വ്യാപക നികുതി വെട്ടിപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

സംസ്ഥാനത്തെ അതി രൂക്ഷമായ ധന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സഭാ നടപടികള്‍ നിറുത്തിവച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന മാത്യു കുഴല്‍ നാടൻ്റെ അടിയന്തര നോട്ടീസിന്‍മേല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ച ഉപസംഹരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

V D Satheesan
വി ഡി സതീശന്‍ (Sabha TV)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ധനപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെന്നും ധനകാര്യ നിര്‍വഹണത്തില്‍ ഇതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു കാലം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍. സംസ്ഥാനത്തെ അതി രൂക്ഷമായ ധന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സഭാ നടപടികള്‍ നിറുത്തിവച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന മാത്യു കുഴല്‍ നാടൻ്റെ അടിയന്തര നോട്ടീസിന്‍മേല്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ച ഉപസംഹരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമായ ധന പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഇതു കാരണം സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തേണ്ട വികസന, ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും അത്യാവശ്യം നടത്തേണ്ട പര്‍ച്ചേസുകളും നടത്താനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി ഇന്നു തീരും നാളെ തീരും എന്നാണ് കരുതിയത്. അങ്ങനെയൊരു പ്രതീക്ഷ ധനമന്ത്രി ബജറ്റില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നികുതി വളര്‍ച്ചയുടെ കാര്യത്തില്‍ വലിയ ടേക്ക് ഓഫ് ഉണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം. എന്നാല്‍ ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനപ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനം വീണിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വകുപ്പും പണില്ലാത്തതു കാരണം ഒരു പദ്ധതിയും ഏറ്റെടുക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.

കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണ് കുടിശികയായി നല്‍കാനുള്ളത്. മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസസ് കോര്‍പ്പറേഷന് മരുന്നു വാങ്ങാന്‍ പണമില്ല. സപ്‌ളൈകോയ്ക്ക് സാധാനം വാങ്ങിയ വകയിലുള്ള കുടിശിക കൊടുത്തു തീര്‍ക്കാനാകുന്നില്ല. ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഒരു ലക്ഷം കോടിയാണ്. നിങ്ങളായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ സര്‍വീസ് സംഘടനകള്‍ എന്തു തരം സമരങ്ങള്‍ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിലാസം സംഘടനകള്‍ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കി കൈകൊട്ടിക്കളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനമായ 39,876 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് കടമെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 26,000 കോടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ മാസം 2000 കോടി കൂടി എടുത്താല്‍ ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇനി 7000 കോടി മാത്രമാണ് വായ്പയെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. എത്ര തവണയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് 25 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതയാണ്. അവിടെ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും 5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവിറക്കുന്നു. ഒരു തവണ ഇതു സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ നിരന്തരം ഇതു സംഭവിക്കുന്നു. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഒരു ചെക്കു പോലും മാറാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തില്‍. അത് തുടര്‍ച്ചയായി സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ സേഫ് ആണ് എന്നാണോ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്രം ഇപ്പോള്‍ വരുത്തിയ ജിഎസ്ടി കുറവിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് 48,000 കോടി രൂപയുടെ കുറവു വരും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രി പറയുന്നത് 8000-10,000 കോടിയുടെ കുറവ് കേരളത്തില്‍ വരുമെന്നാണ്. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് തനിക്ക് മനസിലായിട്ടില്ല. നികുതി കുറയുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിനു നഷ്ടമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ആ തുക എത്തുന്നത് ജനങ്ങളിലാണ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലാഭമായി ഉണ്ടാകുന്ന നികുതി ലാഭം അവരെക്കൊണ്ട ചെലവഴിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരവസരം നമുക്കെതിരാകുമ്പോള്‍ അതിനെ ഒരുവസരമാക്കാനുള്ള എന്തു പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത്. പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ 500 കോടി രൂപയും പട്ടിക വര്‍ഗക്കാരുടെ 1100 കോടിയും വെട്ടിച്ചുരുക്കി. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡില്‍ കുടിശിക കൊടുത്തിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. എന്നിട്ടും അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പിന്‍ വാതില്‍ നിയമനത്തിനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് അല്പം പോലും കാര്യക്ഷമമല്ല.

ഈ സര്‍ക്കാര്‍ വന്ന ശേഷം ബാറുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍ നികുതി വരുമാനം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബെവ്‌കോയുടെ നികുതി വരുമാനം വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ അതെന്തുകൊണ്ട് ബാറുകളില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. ജിഎസ്ടിക്കു മുന്‍പ് 650 കോടി രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം. അന്നത്തേതിനേക്കാള്‍ സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില 16 ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിച്ചു. അപ്പോള്‍ അത്രയും നികുതി വര്‍ധനയുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ. പക്ഷ ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 500-600 കോടി രൂപയാണ്. നികുതിയുടെ അടിത്തറ വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വ്യാപകമായ നികുതി വെട്ടിപ്പാണ് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. ധന മാനേജ്‌മെൻ്റില്‍ ഇതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തില്‍ മുന്‍പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു.

Also Read: എസ്‌ഐആര്‍ നടപടികളില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് കേരള നിയമസഭ; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍റെ നീക്കത്തെ നിഷ്‌കളങ്കമായി കാണാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

V D SATHEESANTAX EVASIONGSTKERALA ASSEMBLYV D SATHEESAN ON TAX EVASION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.