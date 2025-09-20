ETV Bharat / state

ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളി ദമ്പതികളായ നൈനയും അമലും ടിക്കറ്റെടുത്തു; അരക്കോടിയെന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മികച്ച യാത്രാനുഭവമാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ (ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 7:47 PM IST

എറണാകുളം: 50 ലക്ഷം യാത്രക്കാര്‍ എന്ന ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം വാട്ടർ മെട്രോ. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 29 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അഭിമാനകരമായ ഈ നേട്ടം. ഒരു ലൈറ്റ് ട്രന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് പ്രോജകട് ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ യാത്രക്കാരെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഹൈക്കോർട്ട് ടെർമിനലിൽനിന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനെത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളി ദമ്പതികളായ നൈനയും അമലും ടിക്കറ്റെടുത്തതോടെയാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം അരക്കോടി കടന്നത്.

ഈ ചരിത്രനിമിഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി കൊച്ചി മെട്രോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നൈനയ്ക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോർട്ട് ടെർമിനലിൽ ഇരുവരുമൊത്ത് അദ്ദേഹം കേക്ക് മുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളി ദമ്പതികള്‍ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു (ETV Bharat)

മികച്ച സേവനവും യാത്രാനുഭവവും

കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മികച്ച യാത്രാനുഭവമാണ് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം യാത്രക്കാരെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. 2023 ഏപ്രിൽ 25-നാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതി സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രമുഖർക്കും വാട്ടർ മെട്രോ ഒരു ആകർഷണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചി വാട്ടര്‍മെട്രോയുടെ മികവുറ്റ പദ്ധതി നിര്‍വഹണവും അതുല്യമായ സര്‍വീസ് മികവും രാജ്യത്തെ 21 സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൂടി ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കരുത്തുപകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുവരെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വരുന്നതായാണ് മെട്രോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോക ബാങ്കും വാട്ടര്‍മെട്രോ സേവനവുമായി കൈകോര്‍ക്കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനമികവിന് ഇതിനോടകം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും വാട്ടർ മെട്രോ സ്വന്തമാക്കി.

നിലവിലെയും പുതിയതുമായ റൂട്ടുകൾ

ഹൈക്കോർട്ട്, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, വൈപ്പിൻ, ബോൾഗാട്ടി, മുളവുകാട് സൗത്ത്, ചിറ്റൂർ, ചേരാനല്ലൂർ, ഏലൂർ, വൈറ്റില, കാക്കനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെർമിനലുകളിലൂടെയാണ് നിലവിൽ 20 ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ, അഞ്ച് പുതിയ ടെർമിനലുകളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മട്ടാഞ്ചേരി, വില്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ടെർമിനലുകൾ ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. കൂടാതെ, കുമ്പളം, പാലിയംതുരുത്ത്, കടമക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടെർമിനലുകളും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പ്രതിദിനം 24 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ അഞ്ച് റൂട്ടുകളിലായി രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ രാത്രി 9 മണിവരെ 125 ട്രിപ്പുകളാണ് വാട്ടർ മെട്രോ നടത്തുന്നത്. ആദ്യ 107 ദിവസം കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെയും, തുടർന്ന് 161 ദിവസം കൊണ്ട് 50 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെയും നേടി വാട്ടർ മെട്രോ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്.

