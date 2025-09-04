ഹൈദരാബാദ്: ഒരു കോണ്ക്രീറ്റ് വീട് നിര്മ്മിക്കുകയെന്നതൊക്കെ അധികച്ചെലവായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തില് . നിര്മാണങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികള് ലഭിക്കുന്നതിലെ തടസങ്ങള് പലരേയും വീട് നിര്മ്മാണത്തില് നിന്ന് പുറകോട്ടടിപ്പിച്ചു. അടിസ്ഥാന സാമഗ്രികള് കിട്ടാത്തതും കിട്ടുന്നവയ്ക്ക് തീവിലയും ആയതോടെ നിര്മാണ മേഖല വലിയ തളര്ച്ചയാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്. അനുദിനം കുതിച്ചുയര്ന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നിര്മാണ വസ്തുക്കളുടെ വില സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് ഇന്നലെ വരെ കരി നിഴല് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ന്യായവില കൂടിയതും ഭൂനികുതിയില് ഉണ്ടായ വര്ധനവും നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ പൊള്ളും വിലയും കാരണം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങള് വാടിക്കരിഞ്ഞു.
എന്നാല് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് പുനര് നിര്ണയിച്ചതോടെ താങ്ങാവുന്ന ചെലവില് വീടെന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വപ്നത്തിന് വീണ്ടും തിളക്കം വെക്കുകയാണ്. നിര്മാണ മേഖലയുടെ ആണിക്കല്ലായ സിമന്റിന് 28 ശതമാനമായിരുന്ന ജി എസ്ടിയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 18 ശതമാനമായി കുറക്കാന് ജി എസ് ടി കൗണ്സില് തീരുമാനിച്ചത്. പുറമേ മാര്ബിള്, ഗ്രാനൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ജി എസ്ടിയും 18 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. ഇതോടെ സ്വന്തമായൊരു വീട് സ്വപ്നം കണ്ട സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രതീക്ഷകള് വീണ്ടും തളിര്ത്തു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നിര്മാണ മേഖല കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആണിക്കല്ല് കൂടിയാണ്. ഒട്ടേറെ പേര്ക്ക് ഇത് ജീവനോപാധി കൂടിയാണ്. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന തൊഴിലിടം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ നിര്മാണ മേഖല. ഇപ്പോഴിതാ കെട്ടിട നിര്മാണ സാമഗ്രികള്ക്ക് ജി എസ് ടിയില് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറവ് നിര്മാണ രംഗത്ത് ആശ്വാസം നല്കുമെന്നതില് സംശയമില്ല.
നിര്മാണ രംഗത്തെ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ജി എസ്ടി നിരക്ക് കുറച്ചതിനെ ലൈസന്സ്ഡ് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സെപ്റ്റംബര് 22 മുതല് നിലവില് വരുന്ന പുതുക്കിയ ജി എസ് ടി നിരക്കുകള് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരെ എങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന് ഇ ടിവി ഭാരത് വായനക്കാരോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
"നിര്മാണ സാമഗ്രികള്ക്ക് ജി എസ് ടി കുറച്ച കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ നടപടി ഭവനനിര്മ്മാണച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറക്കുമെന്നതാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തില് പറയാവുന്നത്.നിര്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ജി എസ് ടി കുറച്ചത് വീട് നിര്മ്മിക്കാന് പുറപ്പെടുന്നവര്ക്ക് മാത്രമല്ല ചെറുകിട കോണ്ട്രാക്റ്റര്മാര്ക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്. പരോക്ഷമായി ലേബര് കോണ്ട്രാക്റ്റ് മേഖലയ്ക്കും ഇത് വലിയ ഉത്തേജനമാകും.ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറച്ചതു വഴി കിട്ടുന്ന ലാഭം വഴി കൂടുതല് പ്രവര്ത്തന മൂലധനം സമാഹരിക്കാനാവുന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികള് വര്ധിക്കും. വീട് നിര്മിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജി എസ് ടിയിലെ കുറവ് നേരിട്ട് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് വലിയ ആകര്ഷണം.
പ്രധാനമായും മുഖ്യ നിര്മാണ സാമഗ്രി വസ്തുക്കളായ സിമന്റ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മാര്ബിള് എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി 28 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചത് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണ്. ഈ മേഖലയില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വില വര്ധനവ് വലിയ രീതിയില് കുറയും. ഇതുവഴി റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയില് വലിയ ഉണര്വിന് കാരണമാകും. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സേവിംഗ്സ് മറ്റു നിര്മാണ മേഖലയിലെ ഗുണമേന്മ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന് മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള നിര്മാണം ഉറപ്പു നല്കാന് ഈ മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് കഴിയുമെന്നത് പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്.
പ്രധാനമായും നാട്ടിന്പുറത്തെ നിര്മ്മാണങ്ങള് പലതും ലേബര് കോണ്ട്രാക്റ്റുകളാണ്. സാധാരണക്കാരന് ജി എസ് ടിയിലെ കുറവ് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതേസമയം കണ്സ്ട്രക്ഷന് കോണ്ട്രാക്റ്റുകളിലെ ജി എസ് ടി 18 ശതമാനമായി തുടരുകയാണ്. അത് കുറവ് വരുത്തിയാലേ സ്വകാര്യ കരാറുകാര്ക്കും വന്കിട കരാറുകാര്ക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നു കൊണ്ട് ജി എസ് ടി കുറവ് വഴി കിട്ടേണ്ട ഉത്തേജനം പൂര്ണമായും സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാന് സാധിക്കൂ."
ചെലവ് കുറയുന്നത് ആശ്വാസം
നിര്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ചെലവ് കുറയുന്നത് കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഭവന നിര്മാണ വേഗതകൂട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് കരാറുകാരനും ജി എസ് ടിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിര്മാണ ജോലികള് വേഗത്തില് പൂര്ത്തീകരിക്കാന് സാധിക്കും.
സര്ക്കാര്, സ്വകാര്യ മേഖലകളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന കരാറുകാര്ക്ക് ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം പൂര്ണമായും കിട്ടണമെന്നില്ല. കണ്സ്ട്രക്ഷന് കരാറുകളുടെ ജി എസ് ടി ഇപ്പോഴും 28 ശതമാനത്തിലാണെന്നതു തന്നെ കാരണം. ഈ വാല്യൂ അഡിക്ഷന്, സര്ക്കാരിന് ഉപയോഗിക്കാന് കഴിഞ്ഞാല് അത് വലിയൊരു വിജയമാണ്. വന്കിട സ്വകാര്യ പ്രൊജക്ടുകളിലും ചെലവുകളില് ലാഭം പിടിക്കാന് കഴിയുമെങ്കിലും നാട്ടിന്പുറത്തെ നിര്മാണ മേഖലയില് പ്രത്യേകിച്ച് ലേബര് കോണ്ട്രാക്ടുകളിലാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രകടമാവുക. വീട് നിര്മിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജി എസ് ടി മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുറവ് നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നാം ലക്ഷ്യം കാണുന്ന നമുക്ക് താങ്ങാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭവന നിര്മാണത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണെന്ന് കരുതണം.
ഇനി വേണ്ടത്
സ്ഥിരതയുള്ള ദീര്ഘകാല നികുതി നയം നിര്മാണ മേഖലയിലെ ജി എസ് ടിയിലെ സങ്കീര്ണത കുറയ്ക്കും. അത് റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലെ വിലയിലുള്ള വര്ധനവില് പ്രത്യേകിച്ച് നിര്മാണ വസ്തുക്കളായ വെട്ടുക്കല്ല്, കരിങ്കല്ല്, മെറ്റല്, എംസാന്റ് എന്നിയുടെ വില നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതില് ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംപാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കില്ല .
ഉയര്ന്ന സാമഗ്രി വില പ്രത്യേകിച്ച് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലെ വിലയിലുള്ള വര്ധനവില് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക നിര്മാണ വസ്തുക്കളായ വെട്ടുകല്ല്, കരിങ്കല്ല് മെറ്റല് എംസാന്റ് എന്നിവയുടെ പ്രാദേശിക വില നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങള് വന്നേ തീരു. ജി എസ് ടി നിരക്ക് കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇവയുടെ വിലയിലും ലഭ്യതയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കില്ല.
ജി എസ് ടി കുറയ്ക്കുക എന്നത് ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ദീര്ഘകാലമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോടും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോടും നിവേദനം സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. ജി എസ് ടി കുറച്ചത് പ്രതിസന്ധിയിലായ ഈ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്ത് നല്കും. ഉത്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലോജിസ്റ്റിക്കിലുണ്ടായ വര്ധനവ് എല്ലാം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം.നിര്മാണ മേഖലയെ വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം ആവശ്യമാണ് ലെന്ഡ്ഫെഡ് ഇപ്പോള് ജി എസ് ടി കുറഞ്ഞ ഈ അവസ്ഥയിലും പറയുന്നത്. അതും പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു". ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
