സഹോദരനുമായി 'അസാധാരണ ബന്ധം' തെളിവായി; ബാലരാമപുരത്ത് രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ
കേസിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ ഹരികുമാർ നേരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ശ്രീതുവിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ബാലരാമപുരം പൊലീസ് പാലക്കാട് വെച്ച് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
Published : September 27, 2025 at 12:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന കേസിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ശ്രീതുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ ഹരികുമാർ നേരത്തെ ഒന്നാം പ്രതിയായി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. ശ്രീതുവിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ബാലരാമപുരം പൊലീസ് പാലക്കാട് വെച്ച് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
കേസിൻ്റെ വഴിത്തിരിവ്: മൊഴിമാറ്റവും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും
2024 ജനുവരി 30-നാണ് വീടിനടുത്തുള്ള കിണറ്റിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ബാലരാമപുരം സ്വദേശികളായ ശ്രീതുവിൻ്റെയും ശ്രീജിത്തിൻ്റെയും മകള് ദേവേന്ദുവാണ് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആദ്യം കുഞ്ഞിനെ വീട്ടില്നിന്ന് കാണാതായെന്നായിരുന്നു ശ്രീതുവിൻ്റെ പരാതി. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരും പൊലീസും തിരച്ചില് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കിണറ്റില്നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പൊലീസ് എത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും ശ്രീതു കുഞ്ഞിനെ കാണാനില്ലെന്ന വാദത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ശ്രീതുവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഹരികുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ ശ്രീതുവിൻ്റെ പങ്ക് പുറത്തു വരുന്നത്.
സഹോദരി ശ്രീതുവുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിന് കുട്ടി തടസ്സമായപ്പോൾ ഹരികുമാർ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക കേസ്. കുട്ടിയെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞത് താനാണെന്ന് ഹരികുമാർ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ, കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനിരിക്കെ ഹരികുമാർ മൊഴിമാറ്റി. താനല്ല കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു പുതിയ മൊഴി. ഇതോടെയാണ് കേസ് വഴിത്തിരിവിലെത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം സഹോദരൻ്റെ മൊഴി ശ്രീതു തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീതുവിനെതിരെ കുട്ടിയുടെ പിതാവും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുറ്റപത്രത്തിൽ ശ്രീതുവിനെയും പൊലീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഹരികുമാറിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ശ്രീതുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ശ്രീതുവും ഹരികുമാറും നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും, ശ്രീതു ഇതിന് വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിൽ ശ്രീതുവിൻ്റെ പങ്ക് വ്യക്തമായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ശ്രീതുവിൻ്റെയും ഹരികുമാറിൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചതിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ അസാധാരണ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊലപാതകത്തിൽ ശ്രീതുവിനുള്ള പങ്ക് പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചത്.
ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ ശ്രീതുവിനെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പരാതിക്കാരിൽനിന്ന് പലപ്പോഴായി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷം മുങ്ങി നടന്ന ശ്രീതുവിനെ നേരത്തെ ബാലരാമപുരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വഞ്ചനാക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ തുടരുമ്പോഴാണ് ശ്രീതുവിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാലരാമപുരം എസ്എച്ച്ഒ എ സി മനോജ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശ്രീതുവിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
ഹരികുമാറിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റത്തോടെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബാലരാമപുരം എസ്എച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീതുവിൻ്റെ അറസ്റ്റോടെ കേസിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
Also Read: രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ; ശിക്ഷ ഒക്ടോബർ 3-ന്