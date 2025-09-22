ETV Bharat / state

മൺസൂണിന് വിട ചൊല്ലാൻ ന്യൂനമർദം എത്തും; ഈ മാസം 25 മുതൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 25 മുതൽ 27 വരെ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ

Kerala Monsoon
Kerala Monsoon (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ അവസാനിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, സെപ്റ്റംബർ 25-ന് പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂന മർദ്ദം ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 25 മുതൽ 27 വരെ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ, 26-ന് മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ന്യൂനമർദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ടിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂനമർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ന്യൂനമർദം ആന്ധ്രാ തീരത്തേക്ക് കടക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിലുടനീളം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകും. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ശേഷം മഴയുടെ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു.

റെക്കോർഡ് മഴ നൽകി മൺസൂൺ മടങ്ങുന്നു

ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മൺസൂൺ കാലം ഈ മാസം 30-ന് അവസാനിക്കും. മൺസൂൺ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്‍മാറിതുടങ്ങിയിരുന്നു. ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയും മറ്റ് അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ്‌ മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. ഇത്തവണ പതിവിന് വിപരീതമായി ഒരാഴ്ച മുൻപേ കേരളത്തിലെത്തിയ മൺസൂൺ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ റെക്കോർഡ് മഴയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. കർഷകർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ കാലവർഷം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൺസൂൺ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, തുലാവർഷം അടുത്ത് തന്നെയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരം കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങളൊഴികെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതും വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ്.

തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, നിക്കോബർ ദ്വീപ്, തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മേയ് 13 ന് കാലവർഷം എത്തിച്ചേർന്നതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ കേരള തീരത്തും മേഘ രൂപീകരണം തുടങ്ങി.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു. മെയ് 24 മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ മെയ് 31 നാണ് അല്പമൊന്നു ബ്രേക്ക്‌ ഇട്ടത്. ഈ സമയത്ത് 440.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 5 മുതൽ വീണ്ടും മഴയെത്തി.

നിലവിൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട മറ്റൊരു ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ന്യൂനമർദം കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നും, ഇടവിട്ടുള്ള മഴയാണ് ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, സെപ്റ്റംബർ 25-ന് രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമർദം കരുതലോടെ നേരിടണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

Also Read: കോടികൾ മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ; എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN ALERTMONSOONLOW PRESSUREMETEOROLOGICAL DEPARTMENTKERALA MONSOON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.