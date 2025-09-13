ETV Bharat / state

കേരളത്തിൻ്റെ നഗരനയം ഉടൻ; അർബൻ കോൺക്ലേവ് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ജെറോമിക് ജോർജ്

നഗരനയ രൂപീകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്ന് എൽഎസ്‌ജിഡി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ

Kerala Urban conclave report
ജെറോമിക് ജോർജ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ നഗര നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങളും ശുപാർശകളും ക്രോഡീകരിച്ച് ഉടൻ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് എൽഎസ്‌ജിഡി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ്. കേരള അർബൻ കമ്മീഷനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നഗര നയം രൂപീകരിക്കുന്നത്. നഗരനയ രൂപീകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നഗര നയ രൂപീകരണത്തിനാവശ്യമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്‌ധർ, അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ മേയർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചകളും അഭിപ്രായ ശേഖരണവുമാണ് അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ നടന്നത്. നഗര നയ രൂപീകരണത്തിനാവശ്യമായ നിരവധി നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ ലഭിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും ശുപാർശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി സർക്കാറിന് സമർപ്പിക്കും. ഇത് പരിഗണിച്ചായിരിക്കും നഗര നയത്തിൻ്റെ കർമ രേഖ തയ്യാറാക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും സർക്കാർ നഗര നയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും ജെറോമിക്ക് ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു.

കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിനെക്കുറിച്ച് ജെറോമിക് ജോര്‍ജും അദീല അബ്‌ദുല്ലയും (ETV Bharat)

അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ പത്ത് പോളിസി സെഷനുകളാണ് നടന്നത്. മാലിന്യ സംസ്കരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാമ്പത്തിക മേഖല തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. നഗരവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാമെന്നും കോൺക്ലേവ് ചർച്ച ചെയ്തു.വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മേയർ മാർ പങ്കു വെച്ച അനുഭവങ്ങളിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും ജെറോമിക്ക് ജോർജ് പറഞ്ഞു. മെട്രോ പോളിറ്റൻ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, നഗര ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കോണ്‍ക്ലേവില്‍ ഉയർന്നു വന്നതെന്നും ജെറോമിക് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി.

Kerala Urban conclave report
അദീല അബ്‌ദുല്ല (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നഗരനയം നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് എൽഎസ്‌ജിഡി സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി അദീല അബ്‌ദുല്ല പറഞ്ഞു. നഗര കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അർബൻ കോൺക്ലേവിലൂടെ ചെയ്തതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗര നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചർച്ചകൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നഗര നയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉൾകാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതായിരുന്നു ചർച്ചകൾ. മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നയരൂപീകരണത്തിനായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദീല വ്യക്തമാക്കി.

