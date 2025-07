ETV Bharat / state

താമരശേരിയിൽ ഹോട്ടൽ അടിച്ച് തകർത്തു, ഉടമയെയും ഭാര്യയെയും മര്‍ദിച്ചു; സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പിടിയില്‍ - HOTEL ATTACKED IN THAMARASSERY

hotel in Thamarassery was vandalized and the owner and his wife were beaten up ( ETV Bharat )