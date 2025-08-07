Essay Contest 2025

മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി, മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ പൊലീസിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്

Actress Shweta Menon Case
ശ്വേത മേനോന്‍, ഹൈക്കോടത് (Social Media, ETV Bharat)
എറണാകുളം: നടി ശ്വേതാ മേനോനെതിരായ കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി, മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ പൊലീസിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

കേസിൽ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ വാദങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് (CJM) കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. പരാതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം വെളിപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പരാതിക്കാരനായ മാർട്ടിൻ മേനാച്ചേരിയുടെ നടപടി ദുരുദ്ദേശ്യപരമാണെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. സിനിമകൾക്ക് സെൻസർ ബോർഡ് അനുമതി ലഭിച്ചതാണെന്നും ചില സിനിമകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

അശ്ലീല സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് ധനസമ്പാദനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മാർട്ടിൻ മേനാച്ചേരി എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നൽകിയ സ്വകാര്യ അന്യായത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സെൻട്രൽ പൊലീസ് ജൂൺ 30-നാണ് എഫ്ഐആർ ഇട്ടത്. അ‌നാശാസ്യ നിരോധന നിയമപ്രകാരവും ഐടി ആക്ട് പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതി സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി ഗൂഢ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സിനിമയിലും പരസ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ച് അ‌ഭിനയി​ച്ചു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പോൺ ​സൈറ്റുകളിലൂടെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് വരുമാനം നേടി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കേസിലെ തുടർനടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ശ്വേത അ‌ഭിനയിച്ച ഗർഭനിരോധന ഉറയുടെ പരസ്യവും രതിനിർവേദം, പലേരിമാണിക്യം, കളിമണ്ണ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുമാണ് പരാതിക്കാരൻ അ‌ശ്ലീലരംഗങ്ങളായി പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

