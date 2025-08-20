ETV Bharat / state

വേടൻ്റെ അറസ്‌റ്റ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി; മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം തുടരും

വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ സമൂഹത്തില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയുടെ വാദം

Rapper Vedan Sexual ASSAULT case
വേടന്‍, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 6:01 PM IST

എറണാകുളം: ബലാൽസംഗക്കേസിൽ റാപ്പർ വേടൻ്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്‌ച വരെ നീട്ടി. കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ പരാതിക്കാരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വരെ സാവകാശം നല്‍കി. വേടൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തിങ്കളാഴ്‌ചയും വാദം തുടരും.


വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കിയെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റകൃത്യം നിലനില്‍ക്കണമെന്നില്ലെന്ന് സിംഗിള്‍ ബഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. പരാതിക്കാരിക്ക് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടായതിന് പ്രണയ പരാജയം ഒരു കാരണം മാത്രമാകാം. മറ്റ് കേസിലെ വാദങ്ങളാണ്ജാ മ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷക ഉന്നയിക്കുന്നത്. അക്കാര്യം പരിഗണിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയl ൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുതകള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. വേടന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നല്‍കിയാല്‍ സമൂഹത്തില്‍ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയുടെ വാദം. ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് വേടന്‍. അതിനാല്‍ വേടന് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കരുതെന്നും പരാതിക്കാരി വാദം ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ നിയമപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കൂവെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയോട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു.

വിവാഹ വാഗ്‌നം നൽകി തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ എറണാകുളം തൃക്കാക്കര പൊലീസാണ് ജൂലൈ 31 ന് വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2023 മാർച്ച് വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു യുവ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ പരാതി. പുതിയ പാട്ടിറക്കാനും മറ്റുമായി 31,000 രൂപ യുവ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വേടൻ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താൻ സംഘടിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു വേടൻ്റെ ആരോപണം. തനിക്കും മാനേജർമാർക്കും ഭീഷണി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി സ്ത്രീകൾ തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി വേടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.

കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 'മീ ടൂ' ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോഴും മദ്യലഹരിയിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ ആരോപിച്ചപ്പോഴും വേടൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2022ൽ പുലിപ്പല്ല് വിറ്റ കേസിൽ വേടനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേടൻ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

