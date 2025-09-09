പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ്: ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിക്ക് തിരിച്ചടി, ഹൈക്കോടതി നടപടി തുടരും
ഇടപ്പളളി മണ്ണൂത്തി ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായl കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമാകും വരെയാണ് ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പച്ചതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
Published : September 9, 2025 at 12:31 PM IST
എറണാകുളം: ദേശീയ പാതയിൽ പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി നടപടി തൽക്കാലത്തേക്ക് തുടരും. ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇടപ്പളളി മണ്ണൂത്തി ദേശീയ പാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനായl കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമാകും വരെയാണ് ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പച്ചതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ നാളെ ഓൺ ലൈനായി ഹാജരാകാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറോട് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഗതാഗത ക്രമീകരണം അടക്കമുളള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും പരിഗണനയിൽ ഉണ്ട്. സർവീസ് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പുരോഗമിക്കുന്നതായി എൻ എച്ച് എ ഐ അറിയിച്ചു. ഹർജി ഹൈക്കോടതി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
ഇന്നുവരെയായിരുന്നു ടോൾ തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവിൻ്റെ കാലാവധി. 15 ദിവസം കൂടി സാവകാശം വേണമെന്ന് ദേശീയ പാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചെങ്കിലും പുന:സ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട്.
പുതുക്കാട്, പേരാമ്പ്ര, മുരിങ്ങൂർ, കൊരട്ടി, ചിറങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിപ്പാത നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെയും കോടതി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ടോൾ പിരിവ് തുടരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. ഇsപ്പള്ളി -മണ്ണൂത്തി റോഡിൽ നടക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണിയല്ല, മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് കോടതി നേരത്തെ ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കവെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. റോഡ് മോശമാണെങ്കില് ടോള് പിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്കും റോഡുകളുടെ അവസ്ഥയും സംബന്ധിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതി ഉയര്ന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥയില് യാത്രചെയ്യുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അതിനാല് ടോള് പിരിക്കുന്നത് നിര്ത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം ഭാര്യാപിതാവിൻ്റെ സംസ്കാരചടങ്ങിന് സമയത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് എൻ.ടി.സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് ജോസ് കഴിഞ്ഞമാസം ടോൾ പ്ലാസയില് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. റോഡുകള് നന്നാക്കാതെ എന്തിനാണ് ടോള് നല്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും അന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കൊടകരയില് നടക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് മുന്പ് അദ്ദേഹം വീട്ടില്നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ചടങ്ങിന് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. തുടര്ന്നായിരുന്നു ടോള്പ്ലാസയില് അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചത്.
ഏപ്രില് മാസത്തില് ടോള്പിരിവ് റദ്ദാക്കി ജില്ലാ കലക്ടര് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നിർമാണം നടക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിന് നടപടിയെടുക്കാം എന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ടോൾ പിരിവ് റദ്ദാക്കിയ നടപടി തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.
Also Read: പേരൂർക്കട മാല മോഷണക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; ബിന്ദുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ന്യായീകരിക്കാന് പൊലീസ് കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞുവെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്