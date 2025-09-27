പാളിയത് കോടികളുടെ പദ്ധതികള്; തലസ്ഥാന നഗരത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിലാക്കിയ മഴ, മാറ്റമില്ലാതെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകള്
തിരുവനന്തപുരം: ഇടമുറിയാതെ പെയ്ത മഴയില് തലസ്ഥാന നഗരം ഇന്നലെ വീണ്ടും വെള്ളക്കെട്ടിലായി. നഗര ജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച മറ്റൊരു മഴക്കാലം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുതൽ നെട്ടോട്ടമോടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ, ചാക്ക യൂണിറ്റുകളിലെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘങ്ങൾ ആളപായങ്ങളില്ലാതെ നഗരത്തെ രക്ഷിച്ചത്. കെടു കാര്യസ്ഥതയാണ് ഓരോ മഴക്കാലത്തും നഗരവാസികളെ തീരാദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വെള്ളക്കെട്ട് നേരിടാൻ കാലങ്ങളായി നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ നീണ്ട പട്ടിക. നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസത്തിൽ പെരുമഴയ്ക്കിടയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മഴക്കാലപൂർവ ശുചീകരണം മുതൽ കനാലുകളുടെ നവീകരണത്തിന് വകയിരുത്തുന്ന കോടികൾ വരെ നീളുന്നതാണ് പദ്ധതികൾ.
എല്ലാ പദ്ധതികളും കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതായാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും നൽകുന്ന മറുപടി. എന്നാൽ മഴയെത്തിയാൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മാത്രം അധികൃതർക്ക് മറുപടിയില്ല. വ്യാഴാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 25) കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വേളി പൊഴിമുറിക്കാനും ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജല നിരപ്പ് വിലയിരുത്താനും ജില്ലാകലക്ടർ അനുകുമാരി നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും പൊഴി മുറിച്ചത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ്.
മൺകൂനകളും മാലിന്യവും നിറഞ്ഞ പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് ഇറിഗേഷൻ, നഗരസഭ, ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം പതിവാണെങ്കിലും വെള്ളമൊഴുകിയെത്തുന്ന വേളി കായലിൽനിന്ന് കടലിലേക്ക് വെള്ളമെത്താൻ പൊഴി മുറിക്കണം. ആമഇഴഞ്ചാൻ തോട്, തെക്കനക്കര കനാൽ, കരിയില തോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വെള്ളം ഒഴുകി ഇറങ്ങേണ്ട പാർവതിപുത്തനാർ മൺകൂനകളും മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പെരുന്താന്നി വാർഡ് കൗൺസിലറും നഗരസഭയിലെ യുഡിഎഫ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവുമായ പി പത്മകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നഗരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 200 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രപദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിടത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ചാക്ക മുതൽ മുട്ടത്തറ വരെയുള്ള നാഷണൽ ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഓട നവീകരണവും നടന്നിട്ട് കാലങ്ങളായി.
സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോട്ട്സ്പോട്ടായ കിള്ളിപ്പാലം-അട്ടകുളങ്ങര റോഡിൽ 30.02 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടായിരുന്നു മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ ഓട നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെതന്നെ റോഡിലും സമീപത്തെ കരിമഠം കോളനിയിലും വെള്ളം കയറി. അടുത്തിടെ ഓട നിർമാണം പൂർത്തിയായ എസ് എസ് കോവിൽ റോഡിലും ഇന്നലെ വെള്ളം കയറി. ചാല സബാപതി റോഡിലെ വ്യാപാര സഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. ജില്ലയിലാകെ 38 ഹെക്ടർ കൃഷി നാശമുണ്ടായതായാണ് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായ തമ്പാനൂർ, കിള്ളിപ്പാലം, ചാക്ക, കരിക്കകം എന്നിവിടങ്ങളിലും തമ്പാനൂർ ഭാഗത്തെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, തിരുവല്ലം പരശുരാമ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി.
