തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (കെഎസ്ഡിഎംഎ) സംസ്ഥാന അടിയന്തര ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി അതോറിറ്റി. സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്ററിൻ്റെ (SEOC) ഫോൺ മുഖേന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനമാണ് നേരത്തെ നേരിട്ട സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഹാക്കിങ് നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (DEOC) നമ്പറിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൊല്ലം ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്റര് തുടർ നടപടികൾക്കായി സൈബർ ക്രൈം സെല്ലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതോതറിറ്റി സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു. സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലം ഉണ്ടായ അസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഖേദിക്കുന്നതായും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തര ഓപ്പറേഷൻ സെൻ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ, ഈ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളോ മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങളോ അയയ്ക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഹാക്കിങ്ങിന് പിന്നാലെ, ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും കെഎസ്ഡിഎംഎ ചീഫ് ജനറല് മാനേജര് ജയചന്ദ്രന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഹാക്കിങ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടപ്പോള് തന്നെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ മേല്നോട്ടത്തിലാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്. സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഹാക്കിങ്ങിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനും ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത്.
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അതോറിറ്റി കാണുന്നത്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതുവരെ മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അതോറിറ്റി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഈ സംഭവം ദുരന്തനിവാരണ മേഖലയിലെ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കെഎസ്ഡിഎംഎ അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാല് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അറിയിപ്പുകള്ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ട്.
