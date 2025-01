ETV Bharat / state

കോട്ടയത്ത് വാഹനാപകടം; വിവാഹത്തലേന്ന് വരന് ദാരുണാന്ത്യം - THE GROOM DIED EVE OF THE WEDDING

മരിച്ച ജിജോമോൻ ജിൻസണ്‍ (ഇടത്) ( Facebook )