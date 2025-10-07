ETV Bharat / state

ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണപ്പാളിയല്ല, ചെമ്പിന് പുറത്ത് സ്വര്‍ണം പൂശിയതാണെന്ന് മുന്‍ ദേവസ്വം എക്സി. ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു

സ്വര്‍ണം പൂശിയത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പൂശാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതില്‍ ചെമ്പ് പാളികള്‍ പൂശണം എന്നാണ് തന്ത്രി എഴുതിതന്നത്

Murari Bbau, Sabarimala Controversy
മുരാരി ബാബു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 2:03 PM IST

ആലപ്പുഴ: ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ സര്‍ണപ്പാളിയല്ല, പകരം സ്വര്‍ണം പൂശുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുന്‍ ദേവസ്വം എക്സി. ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു. മേല്‍ക്കൂര മാത്രമാണ് സ്വര്‍ണപ്പാളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റുമുള്ള തൂണുകള്‍, ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങള്‍, ശ്രീകോവിലിനെയും മണ്ഡപത്തെയും ബന്ധിക്കുന്ന പാത്തി, പഞ്ചവര്‍ഗത്തെയും ഭിത്തിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടയിലുള്ള വേദിക ഇതെല്ലാം സ്വര്‍ണം പൂശുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് മാത്രം മങ്ങല്‍ സംഭവിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ഉൾപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും മുരാരി ബാബു വിശദീകരിച്ചു. സ്വര്‍ണം പൂശിയത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിരിക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന് തന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2018-ലെ ശബരിമല സീസണിന് ശേഷമാണ് താൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരിക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

വര്‍ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രിലിമിനറി റിപ്പോര്‍ട്ടിന് സ്പോണ്‍സര്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്പോണ്‍സര്‍ വര്‍ക് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രധാനമായും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നത് തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. അത് വാങ്ങിച്ച് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് കൃത്യമായി തന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വര്‍ണം പൂശിയിരുന്നത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന്. അതാണ് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

തന്ത്രിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സഹിതം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ആ ലോഹം ചെമ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാന്‍ തയാറാകുന്നത്. നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലെ അത് സ്വര്‍ണപ്പാളി അല്ലെന്ന് മുരാരി ബാബു പറയുന്നു. അതില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. അത് നടക്കട്ടെ. പ്രിലിമിനറി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇതിനു ശേഷം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിശോധന ഉണ്ടാകും. അവര്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത് ചെമ്പാണോ പൂശേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. അവരുടെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമാണ് 2019 ജൂലൈയില്‍ ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് താന്‍ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും ചാര്‍ജ് മാറിയിരുന്നെന്നും മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞു.

സ്വര്‍ണം പൂശിയത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പൂശാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതില്‍ ചെമ്പ് പാളികള്‍ പൂശണം എന്നാണ് തന്ത്രി എഴുതിതന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ നൽകിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 'ചെമ്പ് പാളികള്‍' എന്ന് എഴുതാന്‍ കാരണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇളക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭൗതിക പരിശോധന പൂര്‍ണമായി സാധ്യമാകുന്നത്. കവറിങ് ഇളക്കുമ്പോള്‍ ലോഹപ്പണിക്കാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട്. അവരുടെയെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാണ് കൊടുത്തുവിടുന്നത്.

2019-ല്‍ വാതില്‍ മാറ്റിവച്ചോഴാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. 2025-ല്‍ വീണ്ടും പൂശാനുള്ള സംഭവം വന്നപ്പോള്‍ ഇവര്‍തന്നെ അപേക്ഷ വച്ചു. 2019-ല്‍ ഇവരാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അപേക്ഷ വച്ചത്. ചെയ്ത കമ്പനി 40 വര്‍ഷത്തെ വാറന്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരള ഹൈക്കോടതി സ്വര്‍ണം പൂശല്‍ ജോലികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണിത്. ഈ കമ്പനി ആറോളം കൊടിമരങ്ങള്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി എന്ന അന്നത്തെ സ്പോണ്‍സറുടെ കൈയില്‍ കൊടുത്തുവിട്ടാല്‍ മതി തങ്ങള്‍ചെയ്തുതരാം എന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊടുത്തുവിടാവുന്നതാണ് എന്ന് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞു.

