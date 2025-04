ETV Bharat / state

'നിധി' ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ പൊന്നോമന; ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശികളുടെ മകള്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ തണലിൽ വളരും - BABY UNDER KERALA GOVT CARE

The Child Welfare Committee is protect the baby who have been abandoned by their parents ( ETV Bharat )