ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പരിഷ്കരണം നല്ലതെന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്; പരീക്ഷ നടത്താതെ പരിഷ്കരണം മാത്രമായിട്ട് എന്തു കാര്യമെന്ന് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകാര്
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ലീഡ്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസുകളിലും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളിലും വിദ്യാര്ഥി കണ്സഷന് ഒക്ടോബര് 1 മുതല് പൂര്ണതോതില് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര് നാഗരാജു ചകിലം
Published : September 13, 2025 at 8:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികള്ക്കിടയില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചതും പാസ് മാർക്ക് ഉയർത്തിയതും റോഡു സുരക്ഷാ അവബോധം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ, ടെസ്റ്റിനുള്ള അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ലഭിക്കാൻ മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രശ്നമാണെന്ന് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാർ പറയുന്നു.
20 ചോദ്യത്തില് 12 ശരിയുത്തരം നല്കി 60 ശതമാനം പാസ് മാര്ക്ക് വാങ്ങിയായിരുന്നു മുന്പ് ലേണേഴ്സ് പരീക്ഷ വിജയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് 30 ചോദ്യമാക്കി ഇതു വര്ധിപ്പിച്ചത് റോഡ് അവബോധം വര്ധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ജംഗ്ഷനിലെ ദേവി ഡ്രൈവിങ് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥി ദേവനാരായണന് പറയുന്നു. എല്എല്ബി വിദ്യാര്ഥിയായ ദേവനാരായണന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനത്തിലാണ്. ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് മുന് കാലങ്ങളില് വളരെയെളുപ്പം വിജയിക്കാമായിരുന്നു. ഇതിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റോഡ് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര മാത്രം നമ്മള് അജ്ഞരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുവെന്നും ദേവനാരായണന് പറയുന്നു.
ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമാണെങ്കിലും റോഡവബോധം വര്ധിക്കാന് പുതിയ മാറ്റം സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ഡ്രൈവിങ് വിദ്യാര്ഥിയായ പാര്വതിയും പറയുന്നു. പുതിയ മാറ്റമനുസരിച്ചു മൊത്തം 30 ചോദ്യങ്ങളില് 18 ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ശരിയുത്തരം നല്കിയാല് മാത്രമേ പാസാകു. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നല്കാനുള്ള സമയം 15 സെക്കന്ഡില് നിന്ന് 30 സെക്കന്ഡാക്കിയതും ആശ്വാസമാണ്. മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ ലീഡ്സ് മൊബൈല് ആപ്പ് വളരെ സഹായപ്രദമാണ്. വളരെ വിശദമായും ലളിതമായും റോഡ് നിയമങ്ങള് മനസിലാക്കാന് ലീഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും പാര്വതി പറഞ്ഞു.
പരീക്ഷ നടത്താതെ പരിഷ്കരണം മാത്രമായിട്ട് എന്തു കാര്യം
പരീക്ഷ നടത്താതെ പരിഷ്കരണം മാത്രം വരുത്തിയിട്ടു എന്തു കാര്യമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദേവി ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളിലെ ഇന്സ്ട്രക്ടറായ സുധാകരന്. 10 വര്ഷത്തിലധികമായി താന് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകളില് ഇന്സ്ട്രക്ടറായി ജോലി നോക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായി സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തിയ മാറ്റങ്ങള് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് കൊണ്ടു വരുന്നത് നല്ലതാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്നാല് ലേണേഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കുന്നയാള് മാസങ്ങളോളം പരീക്ഷയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ്. അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ച് ആറു മാസം വരെ കാത്തിരുന്നിട്ടും പരീക്ഷാ തീയതി ലഭിക്കാതെ ലൈസന്സ് വേണ്ടെന്നു വെച്ച ഒരു വിദ്യാര്ഥി തനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സുധാകരന് പറയുന്നു. ലൈസന്സ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തീയതി അപേക്ഷിച്ച് ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളില് ലഭിക്കും. എന്നാല് ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളില് അഡ്മിഷന് എടുക്കുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ ലേണേഴ്സിന് അപേക്ഷ നല്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് ഡ്രൈവിങ് വിദ്യാര്ഥികള്. നന്നായി ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചാലും ലേണേഴ്സിൻ്റെ തീയതിക്കായി കാത്തിരിക്കണമെന്നും സുധാകരന് വിശദീകരിച്ചു.
എംവിഡി ലീഡ്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് ബസുകളില് വിദ്യാര്ഥി പാസ്
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ലീഡ്സ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസുകളിലും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളിലും വിദ്യാര്ഥി കണ്സഷന് ലഭിക്കുമെന്ന് ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്മീഷണര് നാഗരാജു ചകിലം പറയുന്നു. എം വി ഡി ലീഡ്സ് ആപ്പില് കയറി ഡ്രൈവിങ് സ്കൂള് തിരഞ്ഞെടുത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്താല് ലഭിക്കുന്ന ക്യൂ ആര് കോഡ് കണ്ടക്ടറെ കാണിച്ച് കണ്സഷന് ലഭിക്കാനാകും.
ഒക്ടോബര് 1 മുതല് ഇത് പൂര്ണതോതില് സംസ്ഥാനത്താകെ നടപ്പിലാക്കും. സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിനെ കൂടുതല് സുതാര്യവും ജനകീയവുമാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. എംവിഡി ലീഡ്സ് ആപ്പിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നവര്ക്ക് പരീക്ഷയിലെ അവരുടെ പ്രകടനമനുസരിച്ചു റോഡ് സുരക്ഷാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ലഭിക്കും.
ലേണേഴ്സ് ലൈസന്സ് ലഭിച്ചാല് 30 ദിവസത്തിനകം റോഡ് അവബോധ ക്ലാസില് പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം. എന്നാല് ഒക്ടോബര് 1 മുതല് റോഡ് സുരക്ഷാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നവര്ക്ക് അവബോധ ക്ലാസ് നിര്ബന്ധമില്ല. ഡ്രൈവിങ് സ്കൂള് ഇന്സ്ട്രക്ടര്മാരും എംവിഡി ലീഡ്സ് ആപ്പില് നിന്നും ഇന്സ്ട്രക്ടര് ലൈസന്സ് നേടണം. മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും റോഡ് സുരക്ഷാ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിക്ഷാ നിര്ബന്ധമാക്കും. ഇതിലെ പ്രകടനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാര്ഷിക പെര്ഫോമന്സ് റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്പ്പെടെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും നാഗരാജു വിശദീകരിച്ചു.
Also Read: പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ആറ്റുകാലിലും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധന