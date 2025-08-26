ETV Bharat / state

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

കേരളത്തിന്‍റെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണത്തിന് വടക്കേ മലബാറില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമീണ വീടുകള്‍തോറും കയറിയിറങ്ങി പ്രജകള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന മഹാബലിയായാണ് ഓണപ്പൊട്ടനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഓണപ്പൊട്ടന്‍ (Canva)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 3:58 PM IST

ത്തം തുടങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ ഓണത്തെ അറിയിച്ചുക്കൊണ്ട് നാട്ടിന്‍പുറത്തൊക്കെ മണികിലുക്കവുമായി ഓണപ്പൊട്ടന്മാരുടെ വരവാണ്. കുട്ടികളോട് കൂട്ടുകൂടിയും തുള്ളിച്ചാടിയും ഓടിയുമൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തുന്ന ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ മലബാറുകാര്‍ക്ക് നിറമുള്ള കാഴ്‌ചയാണ്. എല്ലാവര്‍ഷവും ഉത്രാടത്തിനും തിരുവോണ നാളുകളിലുമാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്‍മാര്‍ ജാതിഭേദമന്യേ വീടുകളില്‍ കയറിയിറങ്ങാറുള്ളത്.

ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടില്ല, എല്ലാം ആംഗ്യത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്‍ എന്ന പേര് വന്നത്. ഓണേശ്വരനെന്നും ചിലര്‍ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓണനാളുകളില്‍ മണിക്കിലുക്കം കേട്ടാല്‍ അറിയാം ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ വരവാണെന്ന്. വീടുവീടാന്തരം കയറി ഒരു നുള്ള് അരിയും ദക്ഷിണയും സ്വീകരിക്കും. മുഖത്ത് ഛായം തേച്ച് കുരുത്തോലക്കുട ചൂടി കൈതനാരുകൊണ്ട് മുടിവച്ച് കിരീടം ചൂടി ആടയാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ വരവ്. കോലം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്.

കേരളത്തിന്‍റെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണത്തിന് വടക്കേ മലബാറില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമീണ ഗൃഹങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രജകള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന മഹാബലിയായാണ് ഓണപ്പട്ടനെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ ജനത കാണുന്നത്. ഓണപ്പൊട്ടനും മണിയൊച്ചയുമൊക്കെ ഓണം വന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. പൂക്കളം ഒരുക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ചാണ് പ്രദേശത്തെ പഴമക്കാർ ഇന്നും ഓണപ്പൊട്ടനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

  • ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ ഐതിഹ്യം

കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും മലബാറുമൊക്കെ വേറെവേറെ ദേശങ്ങളായിരുന്ന കാലത്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം സാമൂതിരിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. മലബാറിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കടത്തനാട് (ഇന്നത്തെ വടകര ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം). ഈ നാട്ടിലുള്ള മലയ സമുദായക്കാര്‍ക്ക് ഓണപ്പൊട്ടന്‍ തെയ്യം കെട്ടാനുള്ള അവകാശം നാടുവാഴിയാണ് കല്‍പിച്ചു നല്‍കിയത്. മഹാബലിയുടെ പ്രതിരൂപമായാണ് ഓണപ്പൊട്ടനെ ഏവരും കണക്കാക്കുന്നത്.

വീടുവീടാന്തരം കയറാന്‍ പോകുന്ന ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ (Kerala Tourism)

ഓണത്തെയ്യത്തെപ്പോലെ ചിങ്ങത്തിലെ ഉത്രാടത്തിനും തിരുവോണത്തിനുമാണ്‌ ഓണേശ്വരൻ വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങുന്നത്‌. ഓണപ്പൊട്ടൻ ഓരോവീടുകളിലുമെത്തി ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധിയും നൽകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓണപ്പട്ടൻ ഒരിക്കലും കാൽ നിലത്തുറപ്പിക്കില്ല. താളം ചവിട്ടുകയും ഓടുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

  • ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ വേഷം

പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു മുഖത്ത് മഞ്ഞ തേപ്പു തുടങ്ങും. വിളക്കിൻ തിരി കത്തിച്ചെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കൺമഷിയാണ് നിറച്ചാർത്തിനെടുക്കുന്നത്. കടക്കണ്ണ് ഓണപ്പൊട്ടന് പ്രധാനമാണ്. തെച്ചിപ്പൂവിനാൽ അലങ്കരിച്ച പൊക്കമുള്ള കിരീടം. ചിത്രത്തുന്നലുള്ള ചുവന്ന പട്ടും ഉടുക്കും. തോളിൽ സഞ്ചിയും കയ്യിൽ ചെറിയ ഓലക്കുടയും ഉണ്ടാകും. തേച്ചുമിനുക്കിയ പഴയ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ചായക്കൂട്ടുകൾ ചാലിച്ച ശേഷം ഓണപ്പൊട്ടൻ സംസാരിക്കാറില്ല, വാ മൂടി കെട്ടിയാണ് നടപ്പ്.

ഓണപ്പൊട്ടന്‍ (Canva)

ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ മൂക്കിന് താഴെ നെഞ്ചിന്‍റെ മുകള്‍ വരെ മറയുന്ന രീതിയില്‍ താടിയുണ്ടാകും. കമുകിൻ പൂക്കുല കൊണ്ടുള്ള നീണ്ട വെള്ളത്താടി ഓണപ്പൊട്ടൻ ചുണ്ടിന് മുകളിലാണ് കെട്ടുക. നെറ്റിയില്‍ ഗോപിക്കുറി വരച്ച് വേഷമണിഞ്ഞതിന് ശേഷം കീരീടം ധരിക്കും. ഇതുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ സംസാരമില്ല. ചമയത്തിനു ശേഷം ഓണപ്പൊട്ടൻ ആദ്യം പോകുന്നത് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. ദൈവത്തെ വണങ്ങി പൂജാരി നൽകുന്ന ദക്ഷിണയും കോടിവസ്ത്രവും വാങ്ങും. വേഷം അഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഓണപ്പൊട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ.

കടത്തനാടന്‍ മേഖലകളില്‍ മലയ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ് ഇന്നും ഓണപ്പൊട്ടന്‍ വേഷം കെട്ടുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി വിവിധ ക്ലബുകളും സംഘടനകളും ഓണാഘോഷ പരിപാടി നടത്തിപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓണപ്പൊട്ടന്‍ വേഷം കെട്ടുന്നുണ്ട്.

  • ഓണപ്പൊട്ടന്മാരുടെ വരവ്

വേഷം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ ആദ്യം എത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാടി താലുക്കിലെ നിട്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്തീരടി തറവാട്ടിലേക്കാണ്. ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ കൂട്ടമായി ഇവിടേയ്ക്ക് എത്തുന്നത് നിറമുള്ള കാഴ്‌ചയാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിലൊക്കെ ദൂരെ ദേശമായ വടയോത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഓണപ്പൊട്ടന്‍മാര്‍ എത്തിയിരുന്നത്.

ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ കയ്യിലുള്ള മണി (Kerala Tourism)

ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ഇവര്‍ പന്തീരടി തറവാട്ടില്‍ എത്തിയിരുന്നുള്ളു. ഇതിന് പരിഹാരമായി ഓണപ്പൊട്ടനാവുന്നവരെ തറവാടിന് സമീപത്ത് തന്നെ താമസിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനമായി. ഇവര്‍ക്കായി വെള്ളോലിപ്പ് എന്ന സ്ഥലം നല്‍കി അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം പന്തീരടി തറവാടിന്‍റെ കാരണവര്‍ ഒരു വ്യവസ്ഥയും വച്ചു. ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ ആദ്യം പന്തീരടി തറവാട്ടില്‍ എത്തിയശേഷമേ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്‍ പാടുള്ളുവെന്ന്.

മലയ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ടവരാണ് ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ വേഷം കെട്ടുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും വ്രതനിഷ്‌ഠയോടു കൂടി ആ വ്യവസ്ഥ അവര്‍ പാലിച്ചു പോരുന്നു. തിരുവോണ ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ ഇറങ്ങുന്ന ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ പന്തീരടി തറവാടില്‍ എത്തി കാരണവരില്‍ നിന്ന് ഓണക്കോടിയും ദക്ഷിണയും വാങ്ങി ദേശദേവനായ നിട്ടൂരപ്പനെയും വണങ്ങി വിവിധ ദേശങ്ങളിലെ വീടുവീടാനന്തരം കയറിയിറങ്ങും.

  • ചിട്ടകളും ചടങ്ങുകളും

ഓണപ്പൊട്ടന്‍റെ വേഷം കെട്ടുന്ന ആൾ അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. വേഷം കെട്ടുന്നതിന്‍റെ തലേദിവസം ഒരു നേരം മാത്രമേ ധാന്യാഹാരം കഴിക്കൂകയുള്ളു. ഒരു നേരം ഊണ് ആവാം. എന്നാൽ ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓണപ്പൊട്ടൻ കയറിയിറങ്ങുന്ന വീടുകളിൽ പലകാലത്തായി മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി കേൾപ്പിക്കുന്ന രീതി കൂടിയുണ്ട്.

ഓണത്തിന്‍റെ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍ (Canva)

മിഥുനത്തിൽ വേടൻപാട്ട്, കർക്കിടകത്തിൽ കാലൻപാട്ട്, കർക്കിടകം അവസാന ദിവസം ശീപോതിപാട്ട് എന്നിവയാണത്. ഇന്നും ഈ ആചാരം മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ ഏറെയാണ്.

ഓരോ ദേശത്തും ഒന്നിലധികം ഓണപ്പൊട്ടന്മാര്‍ ഉണ്ടാകും. ഗ്രാമവീഥിയിലൂടെ മണിക്കിലുക്കി കുട്ടികളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടി ഓടിവരുന്ന ഓണപ്പൊട്ടനെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങള്‍ ഇന്നുമുണ്ട്. കൈയിൽ മണിയും കുടയും പിടിച്ചാണ് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യേക വേഷമാണ്. വീടുകളിൽ എത്തിയാൽ ആ കുടുംബത്തിന് സമൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം.

