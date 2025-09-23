ETV Bharat / state

തൃപ്‌തി അറിയിച്ച് അര്‍ജൻ്റീനിയന്‍ പ്രതിനിധി; എതിരാളി അടക്കം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്‌ദുറഹ്മാൻ

അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വെന്യൂ മാനേജർ ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കബ്രേരയുമായി കലൂർ സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി

Argentina football team match in Kerala
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വിദഗ്ധ പരിശോധന (ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 7:08 PM IST

എറണാകുളം: അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ മത്സരം കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ സംതൃപ്തി അറിയിച്ചതായി കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ. അർജന്‍റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വെന്യൂ മാനേജർ ഹെക്ടർ ഡാനിയേൽ കബ്രേരയുമായി കലൂർ സ്റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

മത്സരം ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടത്താനായിരുന്നു ആലോചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായ ഗ്രീൻഫീൽഡിനെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഫുട്ബോളിന് അനുയോജ്യമാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാലാണ് വേദി മാറ്റിയത്. കൊച്ചി തന്നെ വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫുട് ബോൾ മത്സരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദിയെന്ന നിലയിലാണ്. അതോടൊപ്പം മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐഎസ്എൽ) മത്സരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നടക്കാറുള്ള കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം ഫുട്ബോളിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ധ സംഘം വിലയിരുത്തി. മലബാറിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാണികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കൊച്ചി കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊച്ചി എപ്പോഴും ഫുട്ബോളിനെ ഏറ്റെടുത്ത നഗരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മത്സരം നവംബറിൽ

നവംബറിൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അർജന്‍റീന ടീമിന്‍റെ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അർജന്‍റീന ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്‌ധര്‍ ഇന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. നവംബർ 16, 17 തീയതികളിലായിരിക്കും അർജൻ്റീന ടീം കൊച്ചിയിൽ കളിക്കുക. സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപണികൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും സീറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആരംഭിക്കും. മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അർജൻ്റീന ടീം പ്രതിനിധി തൃപ്തിയറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ, ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിദഗ്ധ സംഘം കലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് യു ഷറഫലി എന്നിവരും സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

അർജന്‍റീനയുടെ എതിരാളികൾ ആരെന്നതടക്കമുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് അർജന്‍റീനയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരം. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചർച്ചകളും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ടീമിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റെടുത്ത് കളി കാണുന്നതിന് പുറമെ, ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലയണൽ മെസ്സിയെ കാണാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

