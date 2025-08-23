കാസർകോട്: പടന്നക്കാട് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി. കർണാടക കുടക് നപ്പോക്കിലെ പി എ സലീമിനെ (40)യും മാല വിൽക്കാൻ സഹായിച്ച ഇയാളുടെ സഹോദരി സുഹൈബ (21)യെയുമാണ് ഹോസ്ദുർഗ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒന്നാം പ്രതി പി എ സലീമിനെതിരെ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയുമെന്നും ഹോസ്ദുർഗ് പോക്സോ അതിവേഗ ജഡ്ജ് സുരേഷ് പി എം അറിയിച്ചു.
ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നാം പ്രതി പി എ സലീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതിയുടെ മാതാവിന് പ്രായാധിക്യം ഉണ്ടെന്നും
വിവാഹിതനാണെന്നും അക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാണ് പീഡിപ്പിച്ചത്. പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളി ആണെന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
രണ്ടാം പ്രതി സുവൈബ കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അടുത്താണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതെന്നും തനിക്ക് 21 വയസേ ആയുള്ളൂവെന്നും സുവൈബ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2024 മെയ് മാസത്തിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പത്ത് വയസ്സുകാരിയെ പ്രതി പി എ സലിം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം സ്വർണക്കമ്മൽ കവർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് 39 ദിവസത്തിന് ശേഷം 300 പേജ് ഉള്ള കുറ്റപത്രം ആണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 67 സാക്ഷി മൊഴികളും 42 ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു കുറ്റപത്രം. കാമാസക്തിക്കായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, പോക്സോ, വധശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനായി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിയായ പി എ സലീമിനെതിരെ പൊലീസ് ചുമത്തിയിരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയുടെ സ്വർണക്കമ്മൽ കൂത്തുപറമ്പിലെ ജൂവലറിയിൽ വിൽക്കാൻ സഹായിച്ചതാണ് സഹോദരി ചെയ്ത കുറ്റം. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയ വിചാരണ വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു പൂർത്തിയാക്കിയത്. കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ജയിലിലിൽ നിന്നും പ്രതി സലീമിനെ രാവിലെ തന്നെ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. സുഹൈബയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുതന്നെ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു.
സലീം വീട്ടിൽ കയറിയത് പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്ത്
സംഭവ ദിവസം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ പശുവിനെ കറക്കാനായി പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് സലീം വീട്ടിനകത്ത് കയറിയത്. മുൻവാതിലിലൂടെ കയറി കുട്ടിയെ എടുത്ത് അരക്കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വയലിൽവെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. പീഡനശേഷം കമ്മൽ ഊരിയെടുത്ത് കുട്ടിയെ വയലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
പുലർച്ചെ പേടിച്ച് വിറച്ച പെൺകുട്ടി ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെത്തി വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്വർണക്കമ്മൽ വിറ്റുകിട്ടിയ പണവുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബെംഗളൂരുവിലും ഒടുവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുമെത്തിയ സലീമിനെ സംഭവം നടന്ന് ഒൻപതാം നാളിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വകുപ്പുകൾ ആണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്. പ്രതി അറസ്റ്റിലായതിൻ്റെ 39-ാം ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്നത്തെ ഹൊസ്ദുർഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം പി ആസാദാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 449, 366, 394, 506, 342, 376 എന്നിവയും പോക്സോ വകുപ്പുമാണ് പ്രതിക്കെതിരേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതിക്രമിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി, പീഡിപ്പിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണക്കമ്മൽ ഊരിയെടുത്തു, കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഒന്നരമണിക്കൂറിലധികം കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടാനനുവദിക്കാതെ പിടിച്ചുവെച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ വേർതിരിച്ചെഴുതി കുറ്റപത്രത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 414 അനുസരിച്ചാണ് സുഹൈബയ്ക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരുന്നത്.
സാക്ഷികൾ 67
67 സാക്ഷികളാണ് കേസിലുള്ളത്. രക്തസാംപിൾ, സംഭവസമയത്ത് പ്രതി ധരിച്ച വസ്ത്രം, ബാഗ്, ടോർച്ച്, പീഡനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ തലമുടി, 20, 50 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഫയൽ തുടങ്ങി 40-ലധികം വസ്തുക്കൾ, കുട്ടി ഹൊസ്ദുർഗ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകിയ മൊഴി, വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ തുടങ്ങി 15-ലധികം രേഖകൾ എന്നിവ 300 പേജുകളടങ്ങിയ കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: ആരോപണങ്ങളില് രാഹുലിനെ സംരക്ഷിച്ചും പ്രതിരോധം തീർത്തും ഷാഫി; എങ്ങോട്ടും മുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഒളിച്ചോടിയതല്ലെന്നും വിശദീകരണം