ETV Bharat / state

ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാര നിറവില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍; മലയാളത്തിന് വീണ്ടും അഭിമാനനിമിഷം

അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 47 വർഷം പിന്നിടുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം

ohanlal to receive India top cinema honour Dadasaheb Phalke Award
മോഹന്‍ലാല്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 6:58 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 7:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2023-ലെ ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാര നിറവില്‍ നടനവിസ്മയം മോഹന്‍ലാല്‍. മലയാളത്തില്‍ അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണനു ശേഷം ഫാല്‍ക്കെ അവാര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. 2004ലാണ് അടൂര്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണന് 52-ാമത് ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ‌ സിനിമയില്‍ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്. പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും സ്വര്‍ണപ്പതക്കവും ഷോളും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ്.

ചലച്ചിത്ര മേഖല വിഖ്യാതരായ പല പ്രമുഖരും ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഇത്തവണ മലയാളത്തിൻ്റെ മോഹൻലാലിനെ തേടിയെത്തുകയായിരുന്നു. അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 47 വർഷം പിന്നിടുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമായാത്രകളെന്ന് പുരസ്കാര വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. നടനും സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ മോഹൻലാലിനെ ആദരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ പ്രതിഭ, വൈദ​ഗ്ധ്യം, കഠിനാധ്വാനം തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണസ്ഥാനം നേടിയെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന വേദിയിൽ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ദാദാസാഹേബ്‌ ഫാൽകെ പുരസ്കാരവും സമ്മാനിക്കുക. സെപ്റ്റംബര്‍ 23 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പുരസ്കാര വിതരണം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളായ അമിതാഭ് ബച്ചൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങിയവർ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ പ്രഥമ സമ്പൂർണ ഫീച്ചർസിനിമയായ രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്രയുടെ സംവിധായകനായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ 1969ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാരം.

1980ല്‍ ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോഹൻലാൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കടന്നുവരുന്നത്. ശങ്കർ നായകനായ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ വില്ലനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അശോക് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത തിരനോട്ടത്തിലൂടെ മോഹൻലാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹനടനായും പിന്നീട് നായകനടനായും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയതാരം വളർന്നു.

1986ൽ തമ്പി കണ്ണന്താനം സംവിധാനം ചെയ്ത രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സൂപ്പർതാര പദവി. രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രം തീയറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ മോഹൻലാലിന് പ്രായം 26 വയസ്സ്. അതേ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടുന്നു. കിരീടത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ ദേശീയതലത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രായം 29. ഭരതത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കി. പ്രേം നസീറിനും ജയനും ശേഷം മലയാളി കണ്ട എല്ലാം തികഞ്ഞ സൂപ്പർസ്റ്റാർ. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യമായി കോടി ക്ലബ്ബുകൾ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച നടൻ എന്ന ബഹുമതിയും മോഹന്‍ലാലിനു സ്വന്തം. ചിത്രം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരുകോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടുന്ന നടനായി മാറുന്നു. ദൃശ്യത്തിലൂടെ 50 കോടി എന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യ നേട്ടം. പുലിമുരുകനിലൂടെ മലയാളത്തിൽ 100 കോടി നേടുന്ന ആദ്യ നടൻ. ബിസിനസ്പരമായി മലയാള സിനിമയെ വളർത്തുന്നതിൽ മോഹൻലാൽ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. വാസ്തുഹാരാ, വാനപ്രസ്ഥം തുടങ്ങിയ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളിലൂടെ ദേശീയതലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും മലയാള സിനിമയെ ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം. മലയാള സിനിമയുടെ മുഖ മുദ്രയിൽ ഒരാൾ...

മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാണ്. ഹൃദയപൂർവം എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിലാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് മോഹൻലാലിൻ്റെ അഭിനയപാഠവത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളും മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പ്രണയവും പ്രതികാരവും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയും എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടും.

ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ സിബി മലയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിഷന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് നൽകിയത് താനായിരുന്നു എന്ന് സിബി മലയിൽ പറയുന്നു. അന്ന് കുറവ് മാർക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തമായാണ് മോഹൻലാലിന് തൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ നേടിക്കൊടുത്ത രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ കരിയറിൽ മർമ പ്രധാനമായ സിനിമകൾ തൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് സിബി മലയിൽ പറഞ്ഞു. മോഹൻലാലിൻ്റെ കരിയറില്‍ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർന്നുവന്ന നടനാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുരസ്കാരം ലഭ്യതയിൽ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

അഭിനയ മികവിന്‍റേയും നടന വൈവിധ്യത്തിന്‍റേയും സമന്വയമാണ് മോഹന്‍ലാലെന്ന് പ്രദാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സില്‍ കുറിച്ചു. മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്. ദശകങ്ങള്‍ നീണ്ട സിനിമാ തിയറ്റര്‍ ജീവിതത്തിനുടമയായ മോഹന്‍ലാല്‍ മലയാള സിനിമയുടെ മാര്‍ഗദീപമാണ്. കേരളീയ സംസ്കാരത്തോട് അതിയായ അഭിനിവേശം പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്‍റേത്. തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും എണ്ണംപറഞ്ഞ ഒരു പടി ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിലും നാടകരംഗത്തും ഭാഷാതീതമായ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെമികവ് ആരേയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കേ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചതില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയംഗമമായിഅനുമോദിക്കുന്നതായും നരേന്ദ്ര മോദി കുറിച്ചു.

അഭിമാനം പകരുന്ന നേട്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് രാജ്യം നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പ്രിയ മോഹൻലാലിന് അഭിനനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നാടിനാകെ അഭിമാനം പകരുന്ന നേട്ടമാണിത്. അനുപമമായ ആ കലാ ജീവിതത്തിന് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓരോ മലയാളിക്കുമുള്ള അംഗീകാരം - വി ഡി സതീശൻ

മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും സ്വാഭാവികവും സവിശേഷവുമായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ നാലര പതിറ്റാണ്ടിലധികം മലയാളികളെയും ലോകത്തെയും വിസ്മയിപ്പിച്ച നടനുമായ മോഹൻലാലിന് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച താരത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ മലയാളിക്കുമുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നും, പ്രായ, ദേശ ഭേദമെന്യേ എല്ലാവരുടേയും പ്രിയങ്കരനായ ലാലേട്ടന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണെന്നും സതീശൻ തന്റെ ആശംസ സന്ദേശത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Last Updated : September 20, 2025 at 7:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DADASAHEB PHALKE AWARDMOHANLALMOHANLAL DADASAHEB PHALKE AWARD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.