നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന വന്യ ജീവികളെ കൊല്ലാന് അനുമതി വേണം ;കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി കേരളം
നിയമസഭാ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്. ഡിജിറ്റല്, കെടിയു സര്വകലാശാലകളിലെ വി സി നിയമനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂടുതല് അധികാരം നല്കുന്ന സര്വകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലും പരിഗണനയ്ക്കു വരും.
Published : September 13, 2025 at 12:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 1972 ലെ കേന്ദ്ര വന്യ ജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് നാട്ടുകാര്ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്ത്തുന്ന വന്യ ജീവികളില് നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കരട് ബില്ലിന് കേരള മന്ത്രി സഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്കി. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമ സഭാ സമ്മേളനത്തില് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കും. വിശദമായ പഠനങ്ങള്ക്കും നിയമ കൂടിയാലോചനകള്ക്കും ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഭേദഗതി ബില് തയാറാക്കിയത്.
ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി മനുഷ്യ ജീവന് അപകടം വരുത്തുന്ന ജീവികള് എന്ന് നിര്വചനത്തില് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കരടാണ് തയാറാക്കിയത്. ഇങ്ങിനെ ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്ന വന്യ ജീവികളെ കൊല്ലുകയോ മയക്കു വെടി വെച്ച് പിടി കൂടുകയോ ചെയ്യാമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് പ്രധാനമായി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നത്. വനം ഭരണഘടനയുടെ കണ്കറന്റ് ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെട്ടതായതിനാല് കേന്ദ്ര നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാന് സംസ്ഥാനത്തിന് ഭേദഗതി വരുത്താന് അധികാരമുണ്ടെന്ന നിയമോപദേശമാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ലഭിച്ചത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ബില് ഭരണാഘടനാ വിരുദ്ധമാകില്ലെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറല് നിയമോപദേശം നല്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ബില് ആയതിനാല് നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമായി വരും.
പതിനഞ്ചാം നിയമസയുടെ 14-ാം സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബര് 15 മുതല് ആരംഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തില് ആക്രമണകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന് അധികാരം നല്കുന്ന വന്യജീവി ഭേദഗതി ബില്ലാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്.
അന്തരിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്, മുന് പീരുമേട് എം എല് എ വാഴൂര് സോമന് എന്നിവര്ക്ക് സഭ തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബര് 15) അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തും. സെപ്റ്റംബര് 16, 17, 18 തീയതികളില് ചേരുന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിലാകും ബില്ലുകള് പരിഗണിക്കുക. ഡിജിറ്റല്, കെടിയു സര്വകലാശാലകളിലെ വി സി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാരും ഗവര്ണറും നടത്തുന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങള്ക്കിടെ വി സി നിയമനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂടുതല് അധികാരം നല്കുന്ന സര്വകലാശാല ഭേദഗതി ബില്ലും ഈ സഭാ സമ്മേളന കാലയളവില് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കെ മലയോരമേഖലയിലെ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വന്യജീവി നിയമ ദേഭഗതി വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് സര്ക്കാര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില് ഉപധനാഭ്യര്ഥനകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ധനവിനിയോഗ ബില്ലുകള് സെപ്റ്റംബര് 18, ഒക്ടോബര് 6 തീയതികളില് പരിഗണിക്കുമെന്ന് നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി ഡോ.എന്. കൃഷ്ണ കുമാര് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബര് 10 നാകും നിയമസഭാ സമ്മേളനം പിരിയുക.
പ്രതിപക്ഷ നിരയില്നിന്ന് പറുത്ത്, രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം പ്രത്യേക ബ്ലോക്കില്
കോണ്ഗ്രസില്നിന്ന് സസ്പെന്ഷന് നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം തിങ്കളാഴ്ച ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലായിരിക്കില്ല. പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാല് രാഹുല് സഭയിലെ കോണ്ഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷിയുടെ ഭാഗമല്ല. രാഹുലിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നാണ് വിവരം.
സ്പീക്കറാണ് ഇക്കാര്യത്തില് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്ക്ക് സഭയില് സംസാരിക്കാന് സ്പീക്കര് അനുവദിക്കുന്ന സമയവും ചട്ട പ്രകാരം രാഹുലിന് ലഭിക്കില്ല. സെപ്റ്റംബര് 15 മുതല് ഒക്ടോബര് 10 വരെ 12 ദിവസത്തേക്ക് ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില് രാഹുല് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളും പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. നിയമസഭയിലെത്തുന്ന കാര്യത്തില് രാഹുല് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കട്ടേയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരുടെയും നിലപാടെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളില് നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൂചന.
നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കലണ്ടര്
സെപ്റ്റംബര് 15 - വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്, വാഴൂര് സോമന് എന്നിവരുടെ നിര്യാണത്തില് അനുശോചനം
സെപ്റ്റംബര് 16 - സര്ക്കാര് കാര്യം
സെപ്റ്റംബര് 17 - സര്ക്കാര് കാര്യം
സെപ്റ്റംബര് 18 - സര്ക്കാര് കാര്യം, 2025-26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ ഉപധനാഭ്യര്ഥനകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ചര്ച്ച
സെപ്റ്റംബര് 19 - സര്ക്കാര് കാര്യവും അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യവും
സെപ്റ്റംബര് 20 മുതല് 28 വരെ സഭ ചേരില്ല
സെപ്റ്റംബര് 29 - സര്ക്കാര് കാര്യം
സെപ്റ്റംബര് 30 - സര്ക്കാര് കാര്യം
ഒക്ടോബര് 1 മുതല് 5 വരെ സഭ ചേരില്ല
ഒക്ടോബര് 6 - 2025 -26 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ ബജറ്റിലേയ്ക്കുള്ള ഉപധനാഭ്യര്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും
ഒക്ടോബര് 7 - സര്ക്കാര് കാര്യം, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്ന് മുതല് 2 മണിവരെ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തെ ബജറ്റിലേക്കുള്ള ഉപധനാഭ്യര്ഥനകളെ സംബന്ധിച്ച ധനവിനിയോഗ ബില്
ഒക്ടോബര് 8 - സര്ക്കാര് കാര്യം
ഒക്ടോബര് 9 - സര്ക്കാര് കാര്യം
ഒക്ടോബര് 10 - സര്ക്കാര് കാര്യവും അനൗദ്യോഗികാംഗങ്ങളുടെ കാര്യവും.
