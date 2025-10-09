'താമരശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചത് ആസൂത്രിത വധശ്രമം'; പിന്നിൽ ലോബിയെന്ന് സൂപ്രണ്ട്, സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു
സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട്
കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ആസൂത്രിത വധശ്രമമാണെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് പ്രതിയായ സനൂപ് ആയുധവുമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ആളുകളുണ്ട്. ഇൻ ചാർജ് ആയിരുന്ന താൻ സൂപ്രണ്ട് ആയിട്ട് മൂന്നു ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ലോബിയിലെ ആളുകൾ പല പണമിടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഘടനാ നേതാവ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡോക്ടറെ വെട്ടിയ സംഭവം ചിലർ പൂത്തിരി കത്തിച്ച് ആഘോഷിച്ചു എന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് കുട്ടി മരിച്ച സംഭവം ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിച്ച ശേഷം ഒരു സംഘം ആശുപത്രി വളപ്പിൽ വാഴ വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റും
ആക്രമണം നടത്തിയ പ്രതി സനൂപിൻ്റെ മകൾ ചികിത്സ തേടിയത് ജനറൽ ഒപിയിൽ തൃപ്തികരമായ ആരോഗ്യനിലയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അപസ്മാര സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ പിന്നീട് സ്ഥലം മാറിപ്പോയതായും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കേണ്ടത് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നാണെന്നും സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ താൻ ഇടപെടുകയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിഎംഒ റിപ്പോർട്ട് നൽകും; പ്രതി റിമാൻഡിൽ
അതിനിടെ, ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഡിഎംഒ) ഡോ. കെ കെ രാജാറാം അറിയിച്ചു. ഡോക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റതും തുടർന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഡിഎംഒ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമം നടത്തിയ പ്രതി സനൂപിനെ താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
അതേസമയം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചതില് പ്രതിഷേധിച്ച് കെജിഎംഒഎ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു.
താമരശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോ. വിപിനെ ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്നലെ സനൂപ് തലയ്ക്ക് വെട്ടി പരിക്കേല്പ്പിച്ചത്. ബാഗിൽ കൊണ്ടുവന്ന വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡോ. വിപിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെയും കബളിപ്പിച്ചാണ് സനൂപ് ഒരു രോഗിയെപ്പോലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് സനൂപിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോ. കിരണ് പറഞ്ഞു. 'എൻ്റെ മകളെ കൊന്നത് താനല്ലേ' എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊടുവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഡോക്ടറെ വെട്ടിയത് എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. മകളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്നും സനൂപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
