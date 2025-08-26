ETV Bharat / state

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു, വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു - THAMARASSERY CHURAM LANDSLIDE

ചുരം വ്യൂപോയിന്റിന് സമീപമുള്ള ഒൻപതാം വളവിലാണ് കല്ലും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞുവീണത്.

thamarassery-churam-landslide (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 8:51 PM IST

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരം വ്യൂ പോയിൻ്റിനടുത്ത് വൈകിട്ട് 6.45ന് ഒൻപതാം വളവിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു. റോഡിലേക്ക് കല്ലുകളും മരങ്ങളും പാറകളും വീണതിനാൽ അതുവഴി കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങൾ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓണാവധിയായതുകൊണ്ട് അടിവാരം മുതൽ ലക്കിടി വരെ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ടിപ്പറും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ടിപ്പറും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. മണ്ണിടിഞ്ഞ മരങ്ങളും കല്ലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൽപറ്റയിൽ നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അടിയന്തര യാത്രക്കാർക്ക് കുറ്റ്യാടി ചുരം വഴിയോ മലപ്പുറം നാടുകാണി ചുരം വഴിയോ പോകണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. വലിയ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചുമാറ്റേണ്ടതുകൊണ്ട് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. താത്കാലികമായി ഒരു വൺവേ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി.

താമരശ്ശേരി ചുരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

കോഴിക്കോട് നിന്നും വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിന് പകരം മറ്റ് ചുരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വയനാട് കലക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീ അറിയിച്ചു. താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പേരാമ്പ്ര വഴി കുറ്റ്യാടി ചുരം വഴിയും യാത്ര ചെയ്യാം.

മഴയില്ലാതെയും മണ്ണിടിഞ്ഞത് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ദിവസങ്ങളോളം ഗതാഗത തടസം സൃഷ്ടിക്കാനും വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ നീക്കത്തെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചുരം റോഡിൻ്റെ സുരക്ഷയിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു.

മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണ

ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അപകടം നടന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഇവിടെ വിവിധ അപകടങ്ങൾ കാരണം ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായി.

വിനോദസഞ്ചാര സീസണിൽ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ചുരം റോഡിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. ചുരത്തിൽ പൊലീസ്, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യം ശക്തമാണ്. 24 മണിക്കൂറും റിക്കവറി ക്രെയിൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല.

മഴക്കാലത്ത് ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ പതിവാകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചുരം റോഡിൻ്റെ സുരക്ഷാ കാര്യത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ്. ശക്തമായ മഴയില്ലാതിരിന്നിട്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം ദിവസങ്ങളോളം ഗതാഗതം തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

