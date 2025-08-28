ETV Bharat / state

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ; ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണിടിഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്തുതന്നെയാണ് വീണ്ടും കല്ലും മണ്ണും വീണത്. മഴ ശക്തമായതിനാൽ ചുരം പാത വഴിയുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.

Kozhikode landslide news Thamarassery Churam road block Heavy rain traffic diversion Kerala monsoon disaster
Fresh Landslide Blocks Thamarassery Churam Amid Heavy Rains (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 6:33 PM IST

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് - വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ കാരണം വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണിടിഞ്ഞ അതേ ഭാഗത്തു തന്നെയാണ് കല്ലും മണ്ണും വീണ്ടും വീണത്. ഇതോടെ ചുരം പാത പൂർണമായും അടച്ച് ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 സെക്ഷൻ 34 പ്രകാരമാണ് നടപടി.

വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടില്ല, ബദൽ മാർഗം തേടണം

മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുംവരെ ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിച്ചതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ സ്‌നേഹിൽ കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു. ലക്കിടി കവാടം വഴി കോഴിക്കോടേക്കും തിരിച്ചും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സർവീസുകൾ പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയോടെ കടത്തിവിടും.

മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഭാഗികമായി തുറന്ന ചുരം വീണ്ടും അടയ്‌ക്കേണ്ടിവന്നു. വയനാട് ചുരത്തിലെ വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപം വീണ്ടും കല്ലുകളും മരങ്ങളും പതിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഗതാഗതം നിലച്ചത്. താമരശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി സുഷീർ ആണ് ഗതാഗതം പൂർണമായി നിരോധിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത്. അടിവാരത്തും ലക്കിടിയിലും വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നുണ്ട്.

ബദൽ വഴികൾ ഇങ്ങനെ

കുറ്റ്യാടി ചുരത്തിലും ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അടിയന്തരമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കുറ്റ്യാടി വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നു. മലപ്പുറം ഭാഗത്തുനിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ നാടുകാണി ചുരം വഴി പോകണം.

ദുരിതനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

റോഡിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. താമരശ്ശേരി തഹസിൽദാർ സി സുബൈറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ്, ഫയർ ആൻ്റ് റെസ്‌ക്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എം രേഖ, ഹസാഡ് അനലിസ്റ്റ് പി അശ്വതി, ജില്ലാ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫിസർ എം രാജീവ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ദീപ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

തുടരുന്ന ആശങ്കകൾ

വയനാട് ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായ കലക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് അറിയിച്ചു. മഴയില്ലാതെയും മണ്ണിടിഞ്ഞത് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം ഗതാഗത തടസ്സവും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ നീക്കത്തെയും ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര സീസണിൽ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും 24 മണിക്കൂറും റിക്കവറി ക്രെയിൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

