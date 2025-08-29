ETV Bharat / state

ചുരം അടഞ്ഞാല്‍ ഓണം തകരും; വന്‍ തിരിച്ചടി പൂ വിപണിക്ക്, വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്, ടൂറിസം മേഖലയും ആശങ്കയില്‍ - THAMARASSERY CHURAM CLOSURE

ഓണക്കാലത്ത് വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോകുന്നത് പൂ വിപണിയാണ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് ചുരം വഴിയാണ്. ടൺ കണക്കിന് പൂവാണ് ഇപ്പോൾ ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read

കോഴിക്കോട്: താമരശേരി ചുരം അടഞ്ഞത് ഓണക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ വ്യാപാര മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തം. ഇരു ജില്ലകൾക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗമായ ചുരം റോഡ് അടഞ്ഞത് അവധിക്കാല ടൂറിസത്തിനും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

പച്ചക്കറികൾ, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മത്സ്യമാംസങ്ങൾ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഇരു ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ നിലവിൽ തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കാനും വിലവർധനവിനും കാരണമാകും. വയനാടിന്‍റെ പ്രധാന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളായ കാപ്പി, തേയില, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

ഓണക്കാലത്ത് വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോകുന്നത് പൂ വിപണിയാണ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് ചുരം വഴിയാണ്. ടൺ കണക്കിന് പൂവാണ് ഇപ്പോൾ ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

കുറ്റ്യാടി ചുരം, പേരാമ്പ്ര-പേരാവൂർ റോഡ്, നാടുകാണി തുടങ്ങിയ ബദൽ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിലും യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുള്ള ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചുരത്തിന് താഴെയുള്ള ജില്ലകളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുത്തനെ ഉയരാന്‍ കാരണമാകും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നഷ്ടമാവുകയും, മറ്റ് വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രാക്ലേശം ടൂറിസത്തോടുള്ള താത്പര്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ടൂറിസം രംഗത്തുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. ഇത് ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കോഴിക്കോട്-വയനാട് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ സാധാരണ യാത്രക്കാരെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

ചുരം അടഞ്ഞത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഇരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ബദൽ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, ചുരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.

വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്

വയനാട് ചുരം റോഡ് തകർച്ചയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സേതുമാധവന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലബാറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായി ഇതിനെ കണ്ട് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. നാഷണൽ ഹൈവേ 786-ന്‍റെ വികസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയനാട് ചുരത്തിന് ബൈപാസ് നിർമിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാവണം. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ചുരം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

ചുരം ബൈപാസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും, ചുരം ബൈപാസ് കർമ്മസമിതിയും ചേർന്ന് വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കോഴിക്കോട് സമാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമരപ്രചരണ വാഹന ജാഥ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള തടസം നീക്കി ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ചിപ്പിലിത്തോട്-മരുതിലാവ്-തളിപ്പുഴ ബൈപാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട തുരങ്കപാതയും 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പൂഴിത്തോട് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറത്തറ നിർദ്ദിഷ്ട ചുരംപാതയും നിലവിലുള്ള താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവില്ലെന്നും ഈ റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ചുരം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

തുരങ്കപാത പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. അതേസമയം, പുതിയ പാതകൾക്കായി സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയ 183 കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സത്യഗ്രഹത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്.

കോഴിക്കോട്: താമരശേരി ചുരം അടഞ്ഞത് ഓണക്കാലത്ത് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ വ്യാപാര മേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തം. ഇരു ജില്ലകൾക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗമായ ചുരം റോഡ് അടഞ്ഞത് അവധിക്കാല ടൂറിസത്തിനും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

പച്ചക്കറികൾ, പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മത്സ്യമാംസങ്ങൾ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഇരു ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ നിലവിൽ തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കാനും വിലവർധനവിനും കാരണമാകും. വയനാടിന്‍റെ പ്രധാന കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളായ കാപ്പി, തേയില, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

ഓണക്കാലത്ത് വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോകുന്നത് പൂ വിപണിയാണ്. വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് ചുരം വഴിയാണ്. ടൺ കണക്കിന് പൂവാണ് ഇപ്പോൾ ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

കുറ്റ്യാടി ചുരം, പേരാമ്പ്ര-പേരാവൂർ റോഡ്, നാടുകാണി തുടങ്ങിയ ബദൽ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിലും യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനുള്ള ചെലവ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചുരത്തിന് താഴെയുള്ള ജില്ലകളിൽ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുത്തനെ ഉയരാന്‍ കാരണമാകും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായി എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നഷ്ടമാവുകയും, മറ്റ് വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രാക്ലേശം ടൂറിസത്തോടുള്ള താത്പര്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ടൂറിസം രംഗത്തുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. ഇത് ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി, സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കോഴിക്കോട്-വയനാട് റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വന്നാൽ സാധാരണ യാത്രക്കാരെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
Thamarassery Churam Closure (ETV Bharat)

ചുരം അടഞ്ഞത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഇരു ഭാഗത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ബദൽ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, ചുരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വ്യാപാരികള്‍ പറയുന്നു.

വ്യാപാരികൾ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക്

വയനാട് ചുരം റോഡ് തകർച്ചയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അടിയന്തിര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സേതുമാധവന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലബാറിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായി ഇതിനെ കണ്ട് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. നാഷണൽ ഹൈവേ 786-ന്‍റെ വികസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയനാട് ചുരത്തിന് ബൈപാസ് നിർമിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാവണം. ഇതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ചുരം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

ചുരം ബൈപാസ് യാഥാർഥ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും, ചുരം ബൈപാസ് കർമ്മസമിതിയും ചേർന്ന് വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ സെപ്റ്റംബർ 16, 17 തീയതികളിൽ സുൽത്താൻബത്തേരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കോഴിക്കോട് സമാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ സമരപ്രചരണ വാഹന ജാഥ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലുള്ള തടസം നീക്കി ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി നിർദ്ദിഷ്ട ചിപ്പിലിത്തോട്-മരുതിലാവ്-തളിപ്പുഴ ബൈപാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട തുരങ്കപാതയും 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പൂഴിത്തോട് നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറത്തറ നിർദ്ദിഷ്ട ചുരംപാതയും നിലവിലുള്ള താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവില്ലെന്നും ഈ റോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപനസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Thamarassery Churam Onam Tourism Wayanad
ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ ചുരം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

തുരങ്കപാത പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. അതേസമയം, പുതിയ പാതകൾക്കായി സൗജന്യമായി ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയ 183 കുടുംബങ്ങൾ തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സത്യഗ്രഹത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്.

For All Latest Updates

TAGGED:

THAMARASSERY CHURAMONAMTOURISMWAYANADTHAMARASSERY CHURAM CLOSURE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.