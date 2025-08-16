ETV Bharat / state

ദേശീയപാത വഴിമാറിയതോടെ ഒറ്റപ്പെടുന്നു; ഒളിമങ്ങി തലശ്ശേരിപ്പെരുമ, പരിഗണന കാത്ത് പൈതൃക നഗരം - THALASSERY AS MAJOR TOURIST SPOT

ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടേറെ സ്‌മാരകങ്ങള്‍ക്ക് ഉയിരേകിയ മണ്ണ്. ദേശീയപാത വഴിമാറി പോയതോടെ തലശ്ശേരിയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകള്‍ അടയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

THE HISTORICAL CITY OF THALASSERY THALASSERY TOURISM THALASSERY HISTORY KANNUR NH 66
Thalassery Church (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read

കണ്ണൂർ: മൈസൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈദരലി പിടിച്ചടക്കാന്‍ കൊതിച്ച കോട്ടയും കടൽപ്പാലവും. ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയുടെയും ബ്രണ്ണൻ സായിപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണ്. നാല് നദികളും മലനിരകളും നീണ്ട കടൽത്തീരവുമെല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി.

ചേര രാജവംശത്തിൻ്റെ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റേതുള്‍പ്പെടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓർമകള്‍ പേറുന്ന മണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒറ്റവാക്കിലൊതുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. എന്നാൽ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തലശ്ശേരിയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തിനും വാണിജ്യ പദവിയ്‌ക്കും മങ്ങലേൽക്കുകയാണിന്ന്.

ദേശീയപാത 66 നഗരത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയതും റയിൽവെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കവും തലശ്ശേരി നഗരത്തെ ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ആശങ്ക. നിലവിൽ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ തലശ്ശേരിയെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ്. നേരത്തെ ഗതാഗത ബാഹുല്യം കൊണ്ടു വീർപ്പുമുട്ടിയ തലശ്ശേരിയിൽ കുരുക്കെല്ലാം അഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം.

മങ്ങലേൽക്കുന്ന തലശ്ശേരിപ്പെരുമ (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇത് തലശ്ശേരിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയെ വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.ദേശീയപാതയുടെ തലശ്ശേരി നഗരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം ചോനാടത്താണ്. ഇവിടേക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരും. അതിനാൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ തലശ്ശേരിയ്‌ക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നുവെന്നാണ് പരാതി.

നഗരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പണിയുന്ന ദേശീയപാതയോരത്ത് എവിടെയും ഒരു സൂചനാ ബോർഡ് പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പലതവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് തലശ്ശേരി വികസനവേദി പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി ഗോകുൽദാസ് പറയുന്നു.

കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ജുഡീഷ്യറി അസ്ഥാനം എന്നതിനു പുറമെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ നിരവധി സ്‌മാരകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകമേകുന്ന, ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒട്ടേറെ പര്യവേക്ഷണ സാധ്യതകളുള്ള സ്‌മാരകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് തലശ്ശേരി. ഇവിടം സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതീക്ഷയേകി സർക്കാർ പദ്ധതികള്‍

സർക്കാർ തലത്തിൽ തലശ്ശേരി നഗരത്തെ മാറ്റി നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറേ കടലോരത്തുള്ള നഗരത്തെ കണ്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് മാറ്റിപ്പണിയാനാണ് നീക്കം. റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന് കിഴക്കുഭാഗത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻ്റ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, വ്യാപാര സമുഛയം എന്നിവ നിർമിക്കും. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയായ ഇന്നത്തെ നഗരം പൈതൃക ടൂറിസത്തിന് ഉതകുന്ന വിധം സുഗമമാക്കും.

നിലവിലുള്ള നഗരത്തെ ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷെ പദ്ധതികള്‍ എന്ന് യാഥാർഥ്യമാകും എന്നതിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. ഇതാണ് തലശ്ശേരി വികസനവേദിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആശങ്ക. ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തലശ്ശേരിയെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എത്രയും വേഗം പദ്ധതികള്‍ പ്രാവർത്തികമാക്കി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തലശ്ശേരി പെരുമയ്‌ക്ക് മങ്ങലേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read: മഞ്ഞുപുതഞ്ഞ മലനിരകള്‍, പച്ചവിരിച്ച കുന്നിൻ ചെരിവ്, പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആറ്; ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റായ പറമ്പാട്ടുമല, കിടിലൻ വ്യൂ - PARAMBATTU MALA

കണ്ണൂർ: മൈസൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ഹൈദരലി പിടിച്ചടക്കാന്‍ കൊതിച്ച കോട്ടയും കടൽപ്പാലവും. ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയുടെയും ബ്രണ്ണൻ സായിപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണ്. നാല് നദികളും മലനിരകളും നീണ്ട കടൽത്തീരവുമെല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി.

ചേര രാജവംശത്തിൻ്റെ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റേതുള്‍പ്പെടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓർമകള്‍ പേറുന്ന മണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒറ്റവാക്കിലൊതുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. എന്നാൽ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തലശ്ശേരിയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തിനും വാണിജ്യ പദവിയ്‌ക്കും മങ്ങലേൽക്കുകയാണിന്ന്.

ദേശീയപാത 66 നഗരത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയതും റയിൽവെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കവും തലശ്ശേരി നഗരത്തെ ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ആശങ്ക. നിലവിൽ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ തലശ്ശേരിയെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണ്. നേരത്തെ ഗതാഗത ബാഹുല്യം കൊണ്ടു വീർപ്പുമുട്ടിയ തലശ്ശേരിയിൽ കുരുക്കെല്ലാം അഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം.

മങ്ങലേൽക്കുന്ന തലശ്ശേരിപ്പെരുമ (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇത് തലശ്ശേരിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയെ വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.ദേശീയപാതയുടെ തലശ്ശേരി നഗരത്തിലേക്കുള്ള കവാടം ചോനാടത്താണ്. ഇവിടേക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്നും മൂന്നു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരും. അതിനാൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ തലശ്ശേരിയ്‌ക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നുവെന്നാണ് പരാതി.

നഗരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പണിയുന്ന ദേശീയപാതയോരത്ത് എവിടെയും ഒരു സൂചനാ ബോർഡ് പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പലതവണ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് തലശ്ശേരി വികസനവേദി പ്രസിഡൻ്റ് കെ വി ഗോകുൽദാസ് പറയുന്നു.

കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ജുഡീഷ്യറി അസ്ഥാനം എന്നതിനു പുറമെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ നിരവധി സ്‌മാരകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകമേകുന്ന, ചരിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒട്ടേറെ പര്യവേക്ഷണ സാധ്യതകളുള്ള സ്‌മാരകങ്ങളുടെ കലവറയാണ് തലശ്ശേരി. ഇവിടം സംരക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതീക്ഷയേകി സർക്കാർ പദ്ധതികള്‍

സർക്കാർ തലത്തിൽ തലശ്ശേരി നഗരത്തെ മാറ്റി നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറേ കടലോരത്തുള്ള നഗരത്തെ കണ്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് മാറ്റിപ്പണിയാനാണ് നീക്കം. റെയിൽവെ സ്റ്റേഷന് കിഴക്കുഭാഗത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻ്റ്, ജനറൽ ആശുപത്രി, വ്യാപാര സമുഛയം എന്നിവ നിർമിക്കും. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയായ ഇന്നത്തെ നഗരം പൈതൃക ടൂറിസത്തിന് ഉതകുന്ന വിധം സുഗമമാക്കും.

നിലവിലുള്ള നഗരത്തെ ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷെ പദ്ധതികള്‍ എന്ന് യാഥാർഥ്യമാകും എന്നതിൽ വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. ഇതാണ് തലശ്ശേരി വികസനവേദിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആശങ്ക. ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ തലശ്ശേരിയെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എത്രയും വേഗം പദ്ധതികള്‍ പ്രാവർത്തികമാക്കി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള തലശ്ശേരി പെരുമയ്‌ക്ക് മങ്ങലേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Also Read: മഞ്ഞുപുതഞ്ഞ മലനിരകള്‍, പച്ചവിരിച്ച കുന്നിൻ ചെരിവ്, പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആറ്; ഹൈറേഞ്ചിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റായ പറമ്പാട്ടുമല, കിടിലൻ വ്യൂ - PARAMBATTU MALA

For All Latest Updates

TAGGED:

THALASSERY RENNOVATIONTOURISMTHALASSERY HISTORYTHALASSERYTHALASSERY AS MAJOR TOURIST SPOT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.