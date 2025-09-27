ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് വഴി പാര്ട്ട് ടൈം ജോലി; വനിത ഡോക്ടര്ക്ക് നഷ്ടമായത് 32 ലക്ഷം രൂപ, 21 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
കോഴിക്കോട്: ടെലിഗ്രാം ആപ്പ് വഴി വനിതാ ഡോക്ടറിൽ നിന്നും 32 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയ 21 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. കോഴിക്കോട് മുട്ടാഞ്ചേരി മണ്ണാറത്ത് അബ്ദുൽ ഫത്താഹിനെയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഫേക്ക് വെബ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയത്.
ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡെയിലി ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പല തവണകളായി പരാതിക്കാരി 32 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. ടാസ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയോ നിക്ഷേപിച്ച തുകയോ തിരിച്ച് നല്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പരാതി ലഭിച്ചതെന്ന് സൈബർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ആഗേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഓൺലൈൻ ചതിയിലൂടെ പണം തട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2023-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പരാതിക്കാരി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ നാലര ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുംബൈയിലെ ദേശസാൽക്കൃത ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയതായും കണ്ടെത്തി. അന്ന് തന്നെ ആ തുക ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രൂപ നാല് ഇടപാടുകളിലായി കുന്നമംഗലത്തുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലാ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കു വന്നു. അതേ ദിവസം തന്നെ ആ തുകയിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ചെക്ക് മുഖേന പിൻവലിച്ചതായും ബാക്കി തുക മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഇതോടെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ അബ്ദുൽ ഫത്താഹിനെ കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച പണം ഹവാല ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. എറണാകുളം പനങ്ങാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഇയാൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 95 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു. സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾക്കു പുറമെ മറ്റു കേസുകളിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൂടുതൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഒരു ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പാർട്ട് ടൈം ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിന് അനുകൂലമായി പരാതിക്കാരി പ്രതികരിച്ചതാണ് തുടക്കം. പിന്നാലെ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറായി. ധാരാളം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പലരും പണം നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും പണം തിരികെ ലഭിച്ചതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ആകർഷിതയായ പരാതിക്കാരി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പണം നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങി.
ആദ്യം 10,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ 13,380/- രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തി. ടാസ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കും എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നിരന്തരം അയച്ച് കൂടുതൽ ആകർഷിതയാക്കി. നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ടാസ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി, പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, നിക്ഷേപിച്ച 32 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ 30% കൂടി വെരിഫിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇത് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത്തരം വഞ്ചനാ കേസുകൾ നിരന്തരം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും വലിയ ജാഗ്രത വേണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് സി ജെ എം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അരുൺ കെ. പവിത്രന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ആഗേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ ഇരയാകുകയാണെങ്കിൽ 1930 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.
