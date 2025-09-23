ETV Bharat / state

'ചെകുത്താന്‍ വേദമോതും പോലെ, അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍': തേജസ്വി സൂര്യ

നിരീശ്വരവാദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം തകരണമെന്നും കേരളത്തില്‍ ബിജെപി ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലെത്തണമെന്നും തേജസ്വി സൂര്യ.

Tejasvi Surya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 11:36 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:25 PM IST

പത്തനംതിട്ട:ഹിന്ദു വിരുദ്ധതയില്‍ സിദ്ധരാമയ്യയും പിണറായി വിജയനും എംകെ സ്റ്റാലിനും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ത്രിമൂര്‍ത്തികളാണെന്ന് യുവ മോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തേജസ്വി സൂര്യയുടെ വിമർശനം. പന്തളത്ത് ശബരിമല കര്‍മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനെ പിണറായി വിജയന്‍ ക്ഷണിച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടു. കര്‍ണാടകയിൽ നിന്നും സിദ്ധരാമയ്യയെ കൂടി സംഗമത്തിന് ക്ഷണിക്കാമായിരുന്നു. എങ്കില്‍ ഹിന്ദുവിരുദ്ധരുടെ ത്രിമൂര്‍ത്തി സമ്മേളനമാക്കി അതിനെ മാറ്റാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാനുളള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്.

നാം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം. പലപ്പോഴായി ശബരിമല സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുളള ആളാണ് ഞാന്‍. എന്ത് വികസനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. പമ്പയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാകുമോ. നിരീശ്വരവാദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം തകരണം.

കേരളത്തില്‍ ബിജെപി ഭരണകൂടം അധികാരത്തിലെത്തണം. വിശ്വാസികളെ മാനിക്കുന്നവര്‍ ഭരിക്കണം. തേജസ്വി സൂര്യ പറഞ്ഞു. ചെകുത്താന്‍ വേദം ഓതുന്നു എന്നൊരു ചൊല്ല് കന്നടയിലുണ്ട്. അതിന് തുല്യമാണ് നിരീശ്വരവാദികളായ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത്.

ഹിന്ദു വിരുദ്ധ സര്‍ക്കാരാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയതെന്നും അത് നടത്താന്‍ അവര്‍ക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ ധര്‍മ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുടക്കമാണ് വിശ്വാസികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ അയ്യപ്പ സംഗമമെന്നും തേജസ്വി സൂര്യ പറഞ്ഞു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ നിരീശ്വരവാദികള്‍: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ദൈവത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളായ മാര്‍ക്‌സും സ്റ്റാലിനും ഏംഗല്‍സും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്നാണ്. ആളുകളുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് യഥാർഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍. പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ അയ്യപ്പ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഒഴിഞ്ഞ കസേരകളായിരുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി സൂര്യ പറഞ്ഞു.

ധര്‍മ്മസ്ഥല വിഷയത്തിലും പ്രതികരണം: കര്‍ണാടകയിലെ ധര്‍മസ്ഥലയില്‍ ഉണ്ടായ കൂട്ടശവസംസ്‌കാര വിഷയത്തെ കുറിച്ചും തേജസ്വി സൂര്യ വേദിയില്‍ പ്രതികരിച്ചു. 'ആരാ എന്താ എന്ന് അറിയാത്ത ഒരാള്‍ വന്ന് ആയിരങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നു. പൊടുന്നനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ വന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നു.

കേരളവും തമിഴ്‌നാടും സ്‌പെഷ്യല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധര്‍മസ്ഥലയില്‍ ഉടന്‍ എത്തുന്നു. ഇവര്‍ തമ്മിലുളള അന്തര്‍ധാര ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കണം. ധര്‍മസ്ഥലയില്‍ ഇതുവരെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല. വിനോദ യാത്ര വരുന്നതുപോലെ ആളുകള്‍ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ശബരിമലയിലും നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാനുളള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും തേജസ്വി സൂര്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

