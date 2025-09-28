ETV Bharat / state

'പെട്ടി' നിറയെ പൊട്ടിച്ചിരി, തൊട്ടതെല്ലാം തരംഗം; നെറ്റിസണ്‍സിനെ കയ്യിലെടുത്ത് പന്തീരാങ്കാവ് പയ്യൻസ്

നർമത്തിൽ പൊതിഞ്ഞവതരിപ്പിക്കുന്ന സമകാലീന വിഷയങ്ങള്‍. കൈവച്ച വീഡിയോസ് എല്ലാം ഹിറ്റ്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നെറ്റിസണ്‍സിനെ കയ്യിലെടുത്ത ടീം പെട്ടിയുടെ പൊട്ടിച്ചിരി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ...

Team Petty (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2025 at 4:06 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഒരു റീൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടാത്ത കാലമാണിന്ന്. എന്നുവച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും വൈറലായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്.

പേരു കേട്ടാൽ അറിയാതിരിക്കില്ല, ഇനി പേരറിയില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ തമാശ ആസ്വദിക്കാത്തവർ വളരെ വിരളമായിരിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ഒരു പെട്ടി നിറയെ തമാശകളുമായി എത്തുന്ന ടീം പെട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. പന്തീരാങ്കാവിലെ നാൽവർ സംഘമാണ് പെട്ടിയുടെ പിറവിയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ. ഭാഗ്യരാജ് കോട്ടൂളി, സംഗീത് കൈമ്പാലം, സുധി ഒളവണ്ണ, പ്രശാന്ത് പന്തീരാങ്കാവ് എന്നിവരാണ് ടീം പെട്ടിയുടെ സാരഥികൾ.

പ്രാദേശിക കലാരംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്‌ച വെക്കുന്ന ഭാഗ്യരാജ് കോട്ടൂളിയുടെ മനസിൽ വിരിയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് സംഗീത് കൈമ്പാലത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയിലും സംവിധാനത്തിലൂടെയും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇവർ പുറത്തിറക്കിയ എല്ലാ ഷോട്ട് വീഡിയോകളും വൈറലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നർമം കലർത്തി സമകാലിക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നവയാണ്.

ടീം പെട്ടിയുടെ പൊട്ടിച്ചിരികള്‍ (ETV Bharat)

ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അഭിനയത്തോടും കലയോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് പെട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ചിറകുകള്‍ നൽകിയത്. പലയിടങ്ങളിലും കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും അവസരങ്ങൾ കിട്ടാതെ ആയപ്പോള്‍ സ്വന്തമായി ഒരു കൈ നോക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ വീഡിയോകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്‌റ്റാർസ് ആയി.

നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ ആണ് ഇവരുടെ ഷോട്ട് വീഡിയോകളുടെ പ്രമേയം. കൂടാതെ ലഹരി പോലുള്ള മാരക വിപത്തുക്കൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ടീം പെട്ടിയുടെ ഷോട്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്.

സുനിൽ കാലിക്കറ്റ്, രമ്യ വിനീത്, സുനിൽ ഒളവട്ടൂർ, ഫിറോസ് കീഴ്‌മാട്, എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. കൂടാതെ ഉണ്ണി നീലഗിരി, ജിത്തു കാലിക്കറ്റ്, നിഖിൽമനോമി, ആഷിഫ് ഒലിപ്രം, എന്നിവർ ക്യാമറയും എഡിറ്റിങും മറ്റ് സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നൽകും. പന്തീരാങ്കാവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഓരോ ഷോട്ട് വീഡിയോകൾക്കും ലൊക്കേഷൻ ആകുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ വെബ് സീരീസ് എന്ന ആശയത്തിലേക്കുകൂടി ടീം പെട്ടി ചുവടുവച്ച് കഴിഞ്ഞു.

കലാരംഗത്ത് വെന്നികൊടി പാറിച്ചതോടെ അഭിനയത്തോടും കലയോടും താത്പര്യമുള്ള നിരവധി പേരാണ് അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ച് ടീം പെട്ടിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ സമീപിക്കുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് തങ്ങളും ഇതുപോലെ അവസരങ്ങൾ തേടി നടന്നിരുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉള്ളതു കൊണ്ടുതന്നെ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകാനാണ് ടീം പെട്ടിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. അതോടൊപ്പം നാടിന് വലിയ മാതൃക നൽകാൻ ഇനിയും ഏറെ കലാമൂല്യവും മികച്ച ആശയങ്ങളുമുള്ള ഷോട്ട് വീഡിയോകളിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടാൻ ടീം പെട്ടി എന്നുമുണ്ടാവുമെന്നും ഈ കാലാകാരന്മാർ പറയുന്നു.

