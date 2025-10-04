അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മൂന്ന് കോടി; ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപണം, നിഷേധിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ്
ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൽനിന്ന് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ വിശദീകരണം.
Published : October 4, 2025 at 8:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മൂന്ന് കോടി രൂപ ഊരാളുങ്കലിന്റെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് മുൻകൂറായി നൽകി ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ലംഘിച്ചു എന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് അധികൃതർ . ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൽനിന്ന് തുക അനുവദിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഈ വിശദീകരണം.
ഊരാളുങ്കലിന്റെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് (IIIC) സംഗമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ആകെ ചെലവായത് 8,22,42,147 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടമായി മൂന്ന് കോടി രൂപ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് പ്രകാരം ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ അനുവദിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.
ഭക്തർ കാണിക്കയായി സമർപ്പിക്കുന്ന തുകയടക്കമുള്ളതാണ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. എന്നിരിക്കെയാണ് അനുമതിയില്ലാതെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചതായി രേഖകൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഈ വാർത്തകൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. പി.എസ്. പ്രശാന്ത്, അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എ. അജികുമാർ, അഡ്വ. പി.ഡി. സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റിൽ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, മരാമത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ 'റിലീജിയസ് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ്' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മതസമ്മേളനങ്ങൾക്കും പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുമായി തുക വകയിരുത്താറുണ്ട്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇതിനായി അഞ്ചു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനായി ദേവസ്വം അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും, ഇതിലൂടെയാണ് വരവും ചെലവും കൈകാര്യം ചെയ്ത് വന്നതെന്നും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ പോലും സംഗമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ടി.സി.എച്ച്.ആർ.ഐ. ആക്ടിൽ കൃത്യമായ നിബന്ധനകളുണ്ട്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്നുള്ള തുക പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ സ്വീകരിച്ചാണ് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്.
ബോർഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക ചെലവഴിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും, ആ തുക സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ നികത്താനാണ് ബോർഡ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം തുക ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദേവസ്വം ഫണ്ടായി മാറുമെന്നും ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മനം നിറച്ച് മോഹന്ലാല്; സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങി