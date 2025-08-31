ETV Bharat / state

മല്ലൂസിനൊപ്പം ഓണം ആഘോഷമാക്കുന്ന 'നൻപർ'; തിരുനക്കരയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇത് തമിഴ്‌ പൂക്കാലം - TN VENDORS ONAM FLOWER MARKET

കോട്ടയത്തെ നഗര വീഥികളിൽ ഇപ്പോള്‍ വിവിധ ഇനം പൂക്കളുടെ സുഗന്ധമാണ്. തമിഴ്‌ പൂക്കച്ചവടക്കാരും ഓണം വിപണിയിൽ സജീവമായി തുടങ്ങിയതോടെ തിരുനക്കരയിലെ തെരുവുകള്‍ വർണാഭമായി.

Tamil Nadu Flower Vendors Set Up Stalls at Thirunakkara Kottayam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 4:59 PM IST

കോട്ടയം: ഓണം മലയാളികള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ആഘോഷകാലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പൂക്കച്ചവടക്കാർക്ക്. ഇക്കാലത്ത് കച്ചവടം പൊടിപൊടിയ്‌ക്കുമെന്നാണ് വെയ്‌പ്. വിവിധയിനം പൂക്കളുമായി അവരും മലയാളികള്‍ക്ക് ഒപ്പം കൂടും.

ഓണക്കാലമായതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ തെരുവുകളിൽ നല്ല തമിഴ്‌നാടൻ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധമാണിപ്പോള്‍. കേരളക്കരയിൽ പൂക്കളമൊരുങ്ങാൻ ഇവരും വേണം. കോട്ടയം തിരുനക്കരയിൽ തെരുവ് കയ്യടക്കിയിരിയ്‌ക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കച്ചവടക്കാരാണ്. വർഷങ്ങളായി ഓണക്കാലത്ത് ഇവരാണ് ഇവിടെ പൂക്കള്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ മഴ വിപണിക്ക് അൽപം മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവടം മെച്ചമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ. കോട്ടയത്തെ നഗര വീഥികളും ഇപ്പോള്‍ വിവിധ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത്തം ഒന്ന് മുതൽ തിരുനക്കരയുടെ തെരുവോരങ്ങളും പൂക്കച്ചവടക്കാരാൽ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

തിരുനക്കരയിലെ തെരുവുകള്‍ കീഴടക്കി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കച്ചവടക്കാർ (ETV Bharat)

തമിഴ്‌നാടിലെ ദിണ്ഡിക്കലിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളായ് ഇവർ മുടങ്ങാതെ പൂക്കളുമായി ഇവിടെയെത്തും. ഓണക്കാലത്ത് കോട്ടയം നഗരത്തിലെ മനോഹരമായ കാഴ്‌ചയാണിത്. വഴിയോരത്ത് ജമന്തിയും മുല്ലയും വാടാമല്ലിയുമെല്ലാം ഉണ്ട്. പൂക്കളമിടാൻ പൂക്കൾ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കാണ് ഇവിടമാകെ.

വിലയധികമാണെന്ന് പരാതിയുണ്ടെങ്കിലും പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല. ജമന്തിയ്‌ക്ക് 200 രൂപയും അരളിക്ക് 300ഉം റോസിന് 400 രൂപയുമാണ് വില. മുല്ലയ്ക്ക് ഒരു മുഴത്തിന് 60 രൂപയാണ്. സ്‌കൂളിലും കോളജുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓണാഘോഷത്തിനായി പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ ധാരാളം പേർ എത്തുന്നു.

കച്ചവടക്കാർക്കായി ഇത്തവണ നഗരസഭ പന്തൽ നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വില കൂടുതലാണെങ്കിലും പൂവില്ലാതെ നമുക്കെന്ത് ആഘോഷമെന്നാണ് സന്ദീപ് പറയുന്നത്. നല്ല ഫ്രെഷ് പൂക്കളാണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നതെന്നും പൂ വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ പറയുന്നു. ദിണ്ഡിക്കലിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ എത്തുന്നതെന്നും അരളിക്കും റോസക്കുമൊക്കെ 400 രൂപയോളമാണ് വിലയെന്നും കച്ചവടക്കാരനായ രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

മറ്റ് പൂക്കളുടെ വില വിവരങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ച് രാജേന്ദ്രനും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പകിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഇവിടെ പൂ വിൽപന, മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ വലിയ ലാഭമില്ലാതെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഒരു മുഴം പൂവിന് 70രൂപ വിലയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കച്ചവടം നന്നായി പോകുന്നുവെന്നും ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു കച്ചവടക്കാരനായ നല്ലചാമി പറഞ്ഞു. കേരളക്കരയിൽ ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് തമിഴ്‌ സഹോദരങ്ങളും ഹാപ്പിയായി ഒപ്പമുണ്ട്.

