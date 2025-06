ETV Bharat / state

കമ്പത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട: 22 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 4 പേർ പിടിയിൽ; സംഘത്തിൽ 3 സ്ത്രീകൾ - CANNABIS SMUGGLING BUSTED

Gang arrested with ganja arrived in Kerala from Andhra Pradesh ( ETV Bharat )